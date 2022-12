Charles Foster part sans son statut d’artiste dans un contexte de gouvernement de combat

L’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal ( Omart Sénégal ) et Charles Foster avait été copté comme membre du jury Oscars des Talents au grand Théâtre il y a de cela 4 mois seulement.

Ici dans la salle de délibération avec Charles Foster, Idrissa Diop et le président Abdoulaye Mamadou Guissé au grand Théâtre.

Le militant de la culture et de l’environnement perd son combat de voir les artistes sénégalais reconnus à l’image des avocats, des médecins, des ingénieurs etc.

Au Sénégal, la culture perd son âme et se vide d’en haut avec le retour de C. Foster vers l’inspiration.

Par

Abdoulaye Mamadou Guissé Président Omart Sénégal

Et Idrissa Diop musicien international Président du conseil scientifique Omart Sénégal