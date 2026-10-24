Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye appelle Macky à préparer…un éventuel retour en 2029

À la suite du retrait de Macky Sall de la course au poste de secrétaire général des Nations unies, Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye, dans une lettre ouverte adressée à l’ancien président sénégalais depuis Memphis, aux États-Unis, l’invite à clarifier ses intentions politiques et à préparer dès maintenant une éventuelle candidature à la présidentielle de 2029. Il met en avant son bilan à la tête de l’État et appelle à une remobilisation de l’Alliance pour la République (APR).

« Votre travail de Président de la République n’est pas encore terminé. » C’est par cette conviction que Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye interpelle Macky Sall dans une lettre ouverte consacrée aux perspectives politiques de l’ancien chef de l’État. L’auteur explique avoir choisi cette démarche épistolaire afin d’exprimer clairement sa position et de la porter à la connaissance du public.

Pour lui, le retrait de Macky Sall de la course au poste de secrétaire général des Nations unies constitue une occasion de se recentrer sur les enjeux politiques nationaux et sur la perspective d’un éventuel retour à la magistrature suprême en 2029. Une telle ambition nécessiterait, selon lui, de l’anticipation, une stratégie politique claire et une préparation rigoureuse.

Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye revient également sur les douze années de Macky Sall à la tête du Sénégal. Il cite notamment les investissements dans la ville nouvelle de Diamniadio, le Train express régional (TER), les infrastructures aéroportuaires, les autoroutes, les hôpitaux, les ponts de Foundiougne et de Marsassoum, le pont Sénégambie ainsi que l’extension de l’autoroute à péage reliant Dakar à Kaolack.

Il mentionne également le Bus Rapid Transit (BRT), les efforts déployés dans le secteur de l’électricité, les initiatives en faveur de l’emploi des jeunes, les investissements dans l’enseignement supérieur, la création de nouvelles universités et les bourses familiales. Ces réalisations constituent, à ses yeux, des éléments importants pour défendre le bilan de l’ancien président, tout en estimant qu’elles doivent être appréciées à la lumière des résultats obtenus et des défis qui restent à relever.

Dans sa lettre, Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye exprime aussi ses inquiétudes concernant l’évolution de la situation économique et sociale du Sénégal. Il évoque notamment le poids de la dette, le rythme des investissements, les incertitudes entourant certains partenariats, les difficultés liées à la concrétisation de certains engagements financiers et les interrogations sur la confiance des partenaires extérieurs.

L’auteur souligne également les tensions sociales et les mouvements de grève dans plusieurs secteurs, notamment l’éducation, la santé et la fonction publique. Il estime que ces mobilisations traduisent les attentes de nombreuses catégories socioprofessionnelles et appellent des réponses concrètes.

Il aborde enfin les débats sur la gouvernance, le fonctionnement des institutions et la gestion de secteurs stratégiques. Dans ce contexte, il considère que l’expérience de Macky Sall pourrait retrouver une place dans le débat national, notamment pour préserver certains acquis et contribuer à répondre aux défis économiques, sociaux et institutionnels.

Au-delà du bilan de l’ancien président, Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye insiste sur la nécessité de consolider l’Alliance pour la République (APR) et de rapprocher ses différentes composantes. Il invite Macky Sall à renouer le dialogue avec les militants, les responsables politiques et les forces vives de la nation.

Selon lui, l’objectif ne devrait pas se limiter à préserver la base politique existante, mais également à élargir cette dynamique, à écouter les préoccupations des Sénégalais et à construire un projet répondant aux aspirations des différentes générations.

L’auteur estime que l’expérience institutionnelle et diplomatique de Macky Sall, ainsi que sa connaissance des enjeux nationaux et internationaux, constituent des atouts dans la perspective d’un éventuel retour au pouvoir. Il considère toutefois que cette ambition devra s’accompagner d’un projet renouvelé, de propositions concrètes et d’engagements répondant aux attentes des citoyens.

Pour Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye, la préparation de la présidentielle de 2029 ne devrait pas être laissée au hasard. Il rappelle que l’expérience de 2024, marquée selon lui par une clarification tardive du leadership, doit servir de leçon pour éviter les difficultés de mobilisation et d’organisation politique.

Il appelle ainsi Macky Sall à clarifier son positionnement afin de rassurer les militants et les responsables qui demeurent dans l’incertitude quant à leur avenir politique. Il préconise une anticipation permettant aux futurs soutiens de s’organiser sur le terrain, de convaincre les citoyens et de rassembler différentes sensibilités autour d’un projet commun.

« Le bilan du passé doit servir à construire l’avenir, et non à s’y substituer », souligne-t-il, insistant sur la nécessité de renouveler les méthodes, de définir les priorités et de constituer une équipe capable de porter une ambition nationale.

Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye estime qu’un éventuel retour de Macky Sall à la magistrature suprême doit être préparé avec méthode et responsabilité. Il l’invite à prendre les devants, à clarifier ses intentions et à engager dès maintenant le travail politique nécessaire.

« Votre travail n’est pas encore terminé », réaffirme-t-il en conclusion, tout en exprimant sa conviction qu’une démarche fondée sur la clarté, la préparation et le rassemblement peut contribuer à l’édification d’un Sénégal uni, stable, démocratique et tourné vers l’avenir.