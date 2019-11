Près de 1.000 000 clients protégés par la hausse du courant et vous marchez ! Aar li nu Bok ou la marche qui confirme la manipulation politicienne.

Ce n’est point étonnant si ce machin de Aar Linu Bokk ne mobilise plus. De manifestation en manifestation, le taux de fréquentation et de présence a très fortement baissé dès l’instant que les sénégalais se sont aperçus des motivations politiciennes derrière ces rassemblements permanents. Pour un rien fondé ou pas, pertinent ou non, on marche alors que le plus souvent , les procédures de résolution des problèmes sont mis en place dès l’instant que le problème a été identifié et qu’il existe. Quand il y a problème, ce qui est important, c’est le processus opératoire de résolution de problème mis en place ; la solution étant au terme du processus. Mais les sénégalais ont fini de comprendre encore une fois que cette organisation crée par les politiciens encagoulés, est manipulée par des politiciens qui tirent les ficelles pour créer un climat de crise. Concernant la hausse de l’électricité qui ne concerne en réalité que les gros consommateurs, Ara Li nu BOKK devrait plutôt féliciter le gouvernement pour avoir protégé encore une fois Goorgoorlu et la majorité des sénégalais (54 %), plutôt que de marcher contre le peuple. Quand près de 600.000 clients ou ménages (les factures de moins de 25 000F) de Senelec et plus 300.000 clients (hausse de seulement 2%) sont épargnés de façon sélective et pour des raisons sociales alors, on convient avec nous que ce machin de Aar Li nu BOKK a marché contre le peuple sénégalais. Et il en est ainsi puisque 46 % des gros consommateurs supportent les 54 % des petits consommateurs pas du tout concernés. Et depuis 2012, tel est le cas si les hausses ne sont pas supportées entièrement par l’Etat. Il est heureux d’ailleurs de constater que sur le terrain social avec toutes les politiques de subvention, de soutien aux plus démunis et de relance de l’activité économique avec notamment les subventions sur les moteurs de pêche, de la couverture Maladie, des bourses familiales, des tickets de restauration des étudiants et des bourses, des prix au producteurs de toutes les spéculations, du loyer, des salaires, qu’aucun sénégalais informé ne puisse suivre ce mouvement dirigé par des politiciens et manipulés par des politiciens. Cette marche est simplement un crime contre les intérêts du peuple sénégalais orchestré par des gens qui font tout en France et qui dénoncent la France.

Aar Li nu BOKK, un machin crée par des activistes politiciens, manipulés par des politiciens perdus par un peuple satisfait des réalisations du président de la république. Quelle Honte !

Cheikh NDIAYE

RESPONSABLE POLITIQUE APR GRAND YOFF