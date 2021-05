Cheikh Ndiaye écrit 200 mots au président Macky Sall

200 mots à SEM Macky SALL…Par Cheikh NDIAYE

Excellence M Macky SALL, Président de de la République du Sénégal. Président de l’Apr

Pas mon nom même s’il pèse (Cheikh), mais plutôt, pour que les actions réalisées en faveur de notre projet politique commun depuis 2008, vous rappellent les souvenirs de mon engagement débordant. Ma vie a failli s’en arrêter avant 2012 . L’accident de Kolda ! L’autre en porte toujours les stigmates. Les faits médiatiques et politiques, débats télévisés, radios, presse écrite, porte à porte, meetings, les risques 2014, 2016, 2019 mais enfin…

Excellence Monsieur le Président

<< Lou sotti am boroom >>, je ne crois pas à cet adage. La résignation et la capitulation sont des chemins que je ne suis jamais. D’hier a aujourd’hui , que de chemins parcourus ! Presque 10 ans et le rideau de fer se dressa par des forces obscures, avec une idéologie nouvelle, celle des puissants, écarter les capitaines et commandants de zone politique.

Les hauts faits politiques à Kolda , Grand Yoff et Fatick et ailleurs, sont en lettres d’or. L’ostracisme, une constante. On le vit mais avec résilience. Mes positions , la raison ; l’isolement et l’épreuve, la modalité. Je suis le roseau, je plie , je ne romps jamais. Justice , Oui ! De Vous , sûrement !

Pour que les chaînes tombent . Le combat continu. Pour que vous en soyez informé.

A votre Honneur.

Sentiments sincères,