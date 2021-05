Le parti ADAE/J gèle ses activités au sein de Benno Bokk Yaakaar

Remerciant en dernier lieu le Ministre d’état Directeur de cabinet politique du Président Macky Sall, Monsieur Augustin Tine, qui a au moins sollicité de nous une note remise le jour même au Président de la République, Président de Benno Bokk Yaakaar;

Remerciant aussi le Ministre Mor Ngom qui a travaillé d’arrache-pied pour permettre au parti ADAE/J et à la coalition Joowléene d’être entendu par le Président de Benno Bokk Yaakaar ;

Remerciant surtout le Maire Aliou Sall pour son appui constant, Mahammed Boun Abdallah Dionne et toutes les bonnes volontés de l’APR qui nous ont toujours soutenu et encouragé, malgré l’indifférence au sommet et la manque totale de considération ;

Considérant les 5 correspondances remises au cabinet du Président écrites et signées par moi-même, Secrétaire Général national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene ( ADAE/J) depuis le 8 Décembre 2020;

Considérant les deux lettres ouvertes, adressée par la suite, au Président Macky Sall, président de Benno Bokk Yaakaar largement diffusées et commentées par la presse et par les internautes, après l’échec des 5 lettres officielles déposées à la Présidence de la République;

Considérant la dernière conférence de presse tenue à Guédiawaye au siège du parti par le Secrétariat national du parti ADAE/J où nous avons interpellé le Président Macky Sall par rapport à toutes ces questions, événement largement diffusé sur la presse et sur les réseaux sociaux;

Considérant que les renseignements généraux présents à cette conférence de presse ont aussi informé le Président Macky Sall;

Considérant la dernière lettre officielle remise entre les mains du Ministre d’état Directeur de cabinet politique du Président Macky Sall depuis plus d’un mois et que ce dernier continue toujours la même réaction;

Considérant l’engagement constant, la conviction et la détermination avec laquelle nous avons toujours soutenu le Président de la République, Président de Benno Bokk Yaakaar sans tricherie n’ont jamais été reconnus par ce dernier;

Le Secrétariat National du parti ADAE/J prend acte d’une telle manque de considération et en tire les premières conséquences suivantes:

Premièrement:

Le Secrétariat National du parti ADAE/J, en cette réunion du 27 Mai 2021 adopte la décision de geler toutes ses activités au sein de la mouvance présidentielle.

Deuxièmement:

Une Assemblée Générale extraordinaire ouverte à toute la presse sera convoquée dans les prochaines jours/heures pour déterminer de la position politique stratégique finale du parti à tenir.

Fait pour communiqué

Me Diaraf SOW Secrétaire Général National