Tamba : Un ancien auxiliaire de gendarme risque 15 ans de prison pour…

Un ancien auxiliaire de gendarme risque 15 ans de prison pour avoir violé l’épouse d’un enseignant en brousse. C’est la peine requise par la Chambre criminelle de Tamba, à l’est du Sénégal. La rondelette de 1 million FCFA d’intérêts a été réclamée par la femme, rapporte L’Observateur.

Les faits remontent au 30 avril 2020. Ce jour, d’après le récit du journal, l’enseignant cloué au lit, après avoir été victime d’un Avc, demande à sa femme de se rendre à la banque pour récupérer son salaire. En partant, la femme sollicites les services d’un conducteur de moto-jakarta qui n’est personnes d’autres que l’ancien auxiliaire de gendarme.

En cours de route, il prétexte les restrictions en vigueur sur les transports interurbains pour cause de la pandémie de la covid-19 pour emprunter les pistes sinueuses, histoire de contourner les check-points et d’autres barrages érigés par les forces de sécurités.

A une dizaine de kilomètres de Tamba, l’ancien auxiliaire de gendarme insinue une panne et demande sa cliente de descendre de la moto. C’est là qu’il a commencé à faire des avances à la dame. Décidé à satisfaire sa libido, il brandit un couteau et somme sa victime de s’exécuter.

Son forfait commis, il reprend le chemin et conduit sa victime qui avait vu ses menstrues à la banque. Mais, au retour, la femme a affrété un véhicule et est arrivée à son domicile dans un état piteux. Après avoir expliqué sa mésaventure aux membres de sa famille, avant de porter plainte, elle a été conduite en consultation gynécologique et le certificat médical dressé.

Les gendarmes qui ont pris connaissance du document ont procédé à l’interpellation de leur ancien collègue qui sera déféré et placé sous mandat de dépôt. Le parquet qui a revisité les faits, a requis 15 ans de réclusion criminelle. La défense a plaidé la relaxe au bénéfice du doute, estimant que les faits ne sont pas établis à l’endroit de l’ancien auxiliaire de gendarme.

La Chambre a mis l’affaire en délibéré au 24 juin prochain.