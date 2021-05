Malick Wade Gueye : « Un pays ne peut se développer par le mensonge »

Le dernier rassemblement à la place de l’obélisque d’un groupe d’individus qui se réclament défenseurs de nos valeurs « SAM DJIKOYI » intrigue plus d’un sénégalais. Il faut que les sénégalais ouvrent leurs esprits et que chacune et chacun interroge sa subconscience. Un pays ne peut se développer par le mensonge et la manipulation. Il faut que les gens soient véridiques pour poser les vrais débats pour la construction de notre Nation. Vouloir combattre le président Macky SALL par tous les moyens illégaux parce qu’on lui reproche un fait particulier qui n’est pas de notre intérêt ou on le préfère à un autre ou il nous a démis de notre fonction est tout simplement inacceptable. Après la honteuse rencontre de Bignona où le principal responsable de la mort de ces jeunes a pris part, ( celui qui s’est rendu de son propre gré au salon de massage, en temps de couvre-feu, à l’insu de ses deux épouses et accusé de viol par une fille ayant l’âge de ses enfants).

Dernièrement, à la place de l’obélisque, tous les ennemis du président étaient présents et on a entendu les discours politiciens des uns et des autres. Mais celui qui a attiré l’attention est bien celui de ce fameux Ouztas SALL, l’homme à la barbe blanche. Comme on le dit en wolof: « Si pour avoir la barbe blanche on était réputé sage, la chèvre serait plus sage que parmi tous les animaux. ». Ils étaient réunis pour combattre l’homosexualité disent-ils. Ils exigent sa criminalisation. Mais parmi ces gens qui se réclament musulmans jusqu’à enseigner les préceptes de la religion, il y en a qui font pires : pédophiles et violeurs. À mon humble avis, voilà ce qui mériterait d’abord d’être combattu avant d’arriver à l’homosexualité. L’homosexualité étant un choix délibéré de l’individu pour sa vie sexuelle, celui qui le fait subira les conséquences lui-même devant Dieu. Mais le pédophile et le violeur détruisent la vie d’un être contre son gré. Celui qui le fait n’a plus affaire directement avec Dieu mais avec son prochain. Si celui-ci ne le lui pardonne pas, il ira à l’enfer. Donc entre l’homosexuel, le pédophile et le violeur lequel a le plus grand coefficient de risque d’aller à l’enfer ? Posons les vrais débats avec sincérité et intelligence dans la vérité et en toute bonne foi. Que ceux qui s’agitent autour du combat contre l’homosexualité posent les questions de manière graduée suivant les conséquences. Personnellement, je préfère des homosexuels dans le pays que des pédophiles et violeurs dans notre société. Arrêtons l’hypocrisie et la fausseté si nous voulons une société juste. J’ai dit.

Malick Wade Gueye