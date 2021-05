Abdoulaye Diop : « L’avion présidentiel est un patrimoine »

Lettre ouverte à tous les détracteurs du Président Macky Sall : vous voulez que notre Président fasse « avion-stop », nous disons Non…Par Abdoulaye Diop

Depuis hier, une polémique insignifiante s’est invitée dans le débat. Franchement, ça vole bas parce que personne n’aurait imaginé qu’une certaine opposition et la société civile allaient tenir de tels propos aussi anti patriotiques. En réalité, le Sénégal n’a jamais manqué d’avion de commandement mais toujours en occasion que ce soit Pointe Sarréne ou Sangomar.

Maintenant, faut-il attendre la fin de durée de vie de l’avion de commandement pour en acheter un nouveau ?

Ou devons-nous attendre le crash pour chercher « a new one »? Habituons les sénégalais à leur dire la vérité, l’avion présidentiel est un patrimoine c’est-à-dire il sert à tous les Présidents qui auront à diriger ce pays. Donc, il faut comprendre que, après le magistère du Président Macky Sall, il ne sera jamais question d’amener le nouvel avion présidentiel avec lui, loin de là. Cet avion, considérez-le, fait partie du patrimoine national qui n’est pas pour le luxe, comme vous le pensez, mais il est acheté pour nécessité de service. D’ailleurs, il fallait féliciter et encourager Son Excellence Macky Sall dans ce sens car notre pays rayonne dans le concert des nations en matière de diplomatie (relations internationales) ;la preuve :les nombreuses invitations de notre cher Président dans les rendez-vous internationaux et plus important encore, Son Excellence Macky Sall sera le Président en exercice de l’Union Africaine dans moins de 10 mois ce qui demandera beaucoup de déplacements pour faire le plaidoyer nécessaire pour le continent et assurer le leadership de notre pays dans le monde en général et dans le continent en particulier.

Donc, ne soyez pas toujours pessimistes et nihilistes chers opposants affichés ou encagoulés comme certains membres de la société civile sénégalaise. Depuis la réélection du Président Macky Sall, vous tirez sur tout ce qui bouge, vous tentez de verser du sable sur toute réalisation sans preuve tangible. Sincèrement, vous manquez de patriotisme et on ne comprend pas votre démarche. Il y a juste moins d’un an, ces mêmes personnes qui fustigent l’achat de l’avion A320 Néo disaient que le Sénégal n’avait même pas une flotte capable d’assurer les déplacements du Président. Et aujourd’hui, on achète un avion flambant neuf capable de faire des vols sans escale avec toutes les commodités, ils se dédisent en soutenant le contraire avec des arguments qui ne tiennent pas la route. Nous avons constaté, dès l’accession de Macky Sall à la magistrature suprême en 2012,qu’il fallait rénover le parc automobile, il est entrain de le faire, il fallait aussi acquérir de nouvelles installations de transport TER, BRT, réfectionner le Port autonome de Dakar, construire de nouveaux ports secs, mais également, changer l’avion de commandement qui présentait déjà des défaillances techniques…Par conséquent, penser que l’achat de cet avion A320 Néo est un gâchis c’est insulter les sénégalais et leur diplomatie chantée partout grâce aux déplacements de leur Président considéré comme la vitrine de l’Afrique par les autres pays des autres continents et de la sous-région.la mauvaise foi de ces esprits malintentionnés est évidente car ils fondent leurs critiques sur un supposé contexte qui ne rimerait pas avec l’achat d’un avion ; faudrait-il leur rappeler que la commande de cet avion a été faite depuis 2018,bien avant ce contexte de Covid qui leur sert d’argument.

Chers opposants affichés ou encagoulés, tapis dans la société civile, essayez de vaincre votre colère et jalousie car l’heure n’est plus aux critiques sans propositions mais plutôt au travail pour le bonheur des sénégalais qui ont compris votre jeu. En réalité, votre position mesquine sur la question ne nous surprend guère parce que, dans votre intime conviction, vous savez que les sénégalais ne vous feront jamais confiance en vous portant à la tête de ce pays.

Abdoulaye Diop responsable Apr kaolack