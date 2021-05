Ansoumana Dionne félicite Macky et Diouf Sarr pour les hôpitaux de Kaffrine et Kédougou

Les habitants de Kaffrine et Kédougou n’oublieront pas de sitôt, les importantes activités prévues dans le cadre de l’inauguration d’hôpitaux, de routes, entre autres, par le Président Macky SALL, en présence du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, ce samedi 29 mai et lundi 1er juin 2021. Pour Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, de telles grosses réalisations méritent la mobilisation de tout le peuple, pour dire merci au Président Macky SALL et au Ministre Abdoulaye DIOUF SARR dont le leadership dans la gestion du secteur de la Santé et de l’Action Sociale, est reconnu au plan national et mondial.

En prélude à ces grands moments qui resteront éternellement gravés dans la mémoire collective, Ansoumana DIONE, membre de la délégation ministérielle, sous la conduite de Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, réitère son appel à tous les acteurs de la santé et de l’action sociale, le Maire de la commune de Yoff, étant plus que jamais devoué à travailler, sans relâche, pour relever davantage notre plateau médical. En réalité, le Président Macky SALL ne s’est pas trompé, lorsqu’il choisissait cet homme politique, généreux, courageux et plein d’humanisme, devenu aujourd’hui un élément essentiel et incontournable dans ledit secteur, pour diriger la santé et de l’action sociale.

C’est pourquoi, Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, tient à féliciter vivement le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL et le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, pour toutes ces nouvelles infrastructures sanitaires, entre autres, venues à son heure, pour le bien-être des populations. La santé avant tout, devenue une réalité universelle, surtout avec l’avènement de la Covid-19, déjà maîtrisée au Sénégal, grâce à la vision du chef de l’Etat Macky SALL et à la détermination du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, oblige tout gouvernement à faire de ce secteur vital, une priorité parmi les priorités.

Le 27 mai 2021

Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale , sur la route de Kaffrine