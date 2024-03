Cheikh Tidiane Dièye : « Le 02 avril…ce sera fini pour Macky »

«Nous sommes le 02 mars 2024. Le 02 avril, dans un mois jour pour jour, ce sera fini. Notre peuple a fait face et a résisté à l’arbitraire et à la trahison comme il a pu. Nous avons été stoïques et résiliants.

Gloire au Sénégal! Nous avons tenu bon, malgré les arrestations massives et les emprisonnements, la torture, les assassinats. Nous avons crié, ensemble: « Nous disons non à la peur qui fait fuir…Nous disons oui à l’appel de l’honneur».

Dans un mois ce sera sa fin. Nous tournerons la page de 12 années de corruption, de mal gouvernance, d’enrichissement sans cause, d’injustice, d’inégalité, de répression et d’assassinats impunis, de souffrance et de pauvreté généralisées, de manque de perspective des jeunes…. La liste de leurs méfaits est si longue!

Mais c’est bientôt la fin. C’est inéluctable. Incontournable. Aucune manœuvre ne les maintiendra au pouvoir. Nous ne les laisserons pas faire. Nous nous mobiliserons, nous nous organiserons, nous résisterons et nous vaincrons.

Ensuite nous nous parlerons, nous nous concerterons, nous rassurerons. Par la vérité et la justice. Nous reconstruirons notre État, nous refonderons nos institutions, nous restructurerons notre économique, nous apaiserons notre société, nos communautés. Nous réapprendrons à vivre ensemble. À faire Nation, où chacun comptera, vivra libre, dignement et participera à la construction collective.

Demain, nous reconstruirons le Sénégal. Le Sénégal que nous voulons. Le Sénégal que nous aimons. Le Sénégal dont nous rêvons», a écrit Dr Cheikh Tidiane Dieye dans un post sur Facebook.