Cheikh Tidiane Dièye vole au secours de Diary Sow

Cheikh Tidiane Dièye, invité du Jury du dimanche, s’est prononcé sur l’affaire Diary Sow. Le coordonnateur de la plateforme « Avenir Senegaal Biñu Beug » a laissé entendre que : «les Sénégalais doivent être indulgents avec elle. Le plus important est que la meilleure du Sénégal, en 2018 et 2019, puisse reprendre ses esprits. La chose la plus importante est que Diary ait donné signe de vie ».

Même s’il estime que l’attitude de l’étudiante est discutable, Cheikh Tidiane Dièye appelle les Sénégalais à lui « tendre la main ». « Nous devons lui donner la possibilité de revenir. En la critiquant trop, sans comprendre les paramètres qui entourent son acte, on risque de la braquer davantage. Diary est toute jeune. Sentir le poids du jugement de tout le pays, supporter le regard de l’autre, la communauté internationale s’y mêle, ça devient lourd pour elle », a-t-il déclaré sur les ondes de la Iradio.