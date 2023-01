Cheikh Yerim Seck libéralise le viol…Sonko pète un câble

Cheikh Yérim Seck revient au-devant de la scène avec son livre qui semble déstabiliser le pouvoir comme l’opposition. Même si le livre intitulé « Macky Sall face à l’histoire : passage sous scanner d’un pouvoir africain », c’est l’opposition qui est le premier à dégainer face aux révélations de Cheikh Yérim Seck. Ousmane Sonko s’est fendu d’un communiqué pour traiter Cheikh Yérim Seck de « violeur » qui veut donner des leçons. Mais la réponse du journaliste fait tituber toute la galaxie Sonko. Les deux accusés d’« agressions sexuelles » s’entre déchirent et libéralisent le viol…

Le spectacle peut être qualifié de comique. Ousmane Sonko accusé de viol et Cheikh Yérim Seck condamné pour viol, s’attaquent ouvertement. La réaction de Ousmane Sonko n’a pas tardé après que la presse a publié quelques extraits de l’ouvrage, concernant des affaires de mœurs qui l’impliquent. Ainsi, se défend Ousmane Sonko sur sa page Facebook : « Dans cet ouvrage, dont on m’a envoyé un chapitre qui m’est consacré, ce monsieur relate des faits mensongers et diffamatoires à mon compte en essayant de les maquiller par des propos élogieux sur mon parcours d’opposant et ma place dans l’échiquier politique. »

Ousmane Sonko ne s’en arrête pas là, et c’est pour indiquer : « L’auteur du livre, mal placé pour parler de mœurs, qui avait annoncé se retirer de la vie publique pour préserver sa famille impactée par des problèmes similaires, s’en prend à ma personne et m’attaque paradoxalement sur ce même registre, surtout à l’approche d’échéances électorales. » Pour finir Ousmane Sonko annonce avoir instruit ses avocats de déposer une plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation par citation directe…

Ceci n’ébranle pas Cheikh Yérim Seck qui porte la réplique à Ousmane Sonko tout en le menaçant : « M. Sonko, je vais, à la faveur de cette citation directe, donner plus de détails à propos de votre virée sur la corniche ouest qui a d’ailleurs fait l’objet d’une main courante de la police. » Cheikh Yérim Seck évoque une affaire qu’il a révélée dans son ouvrage où il soutient que le leader de Pastef, bien avant l’affaire Sweet Beauty, avait été surpris en pleine nuit par une patrouille de la police, en train d’entretenir une relation sexuelle avec une femme à bord de son véhicule.

Auparavant, dans sa réplique, Cheikh Yérim Seck fait remarquer à Ousmane Sonko : « Je lis, ce matin, votre publication me concernant qui me conforte dans cette idée : vous êtes dénué de toute qualité requise pour être un leader. Le manteau d’homme d’Etat est trop large pour vos épaules. Cette dédicace que vous dévoilez, et qui m’a été demandée pour vous par un ami commun, n’a rien de compromettant pour moi. Elle reprend une phrase contenue dans le livre. L’avoir publiée me donne toutefois raison à propos de ce que je n’ai cessé de penser : vous êtes le prototype de l’homopastefensis dénué de culture politique et d’intelligence sociologique que je décris dans ce livre. »

Le procès que promet d’intenter Ousmane Sonko contre Cheikh Yérim Seck risque donc d’être sulfureux. Puisque, toujours au bas de sa réplique, Cheikh Yérim Seck dans un Post-scriptum annonce : « J’ai pris deux exemples pour étayer la thèse du non-complot autour de votre escapade nocturne à Sweet Beauté. Si je devais parler de vos mœurs, j’aurais pu faire un livre. » On attend vivement la tenue de ce procès. Les Sénégalais risquent de vivre un procès riche en révélations.

Entre Ousmane Sonko et Cheikh Yérim Seck, qui vaut plus que l’autre ? Ensuite, entre les deux, à qui profite la polémique ? Pour se défendre, Ousmane Sonko agite la thèse du complot contre sa personne. Ousmane Sonko aime pointer du doigt le pouvoir de Macky Sall, pour à chaque fois évoquer la thèse du complot quand il est cité dans des affaires compromettantes. En tout cas, le Président de la République Macky Sall doit être en train de bien rire sous cape, en ce moment. Même si au finish, tout se passe comme si le viol est devenu banalisé au Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn