Cissé Kane Ndao : « Macky Sall…un général à la croisée des chemins »

LE PRÉSIDENT MACKY SALL : UN GÉNÉRAL À LA CROISÉE DES CHEMINS…Cissé Kane NDAO

Les propos de Madiambal Diagne n’ont ébranlé que les tenants d’une certaine bien-pensance hypocritement effarouchée par son courage lucide, en plus de ceux qui ferment les yeux et les couvrent de leurs mains pour ne point regarder la réalité d’une opposition irrédentiste en mission de destabilisation de notre pays bien en face. C’est que le terrorisme intellectuel est en train de s’imposer insidieusement dans notre pays, au point que les fanatisés en plein délire fatwatique qui se voient déjà au pouvoir en viennent à menacer la libre expression dans notre pays, pour imposer une dictature de la pensée unique qui élèverait leurs propos au rang de vérité biblique, Oh pardon ! coranique, et de désigner toute autre position comme sacrilège, car menaçant l’équilibre social.

Madiambal Diagne est manifestement esseulé dans son combat, comme l’est un Président Macky Sall, Général abandonné au milieu du champ de bataille politique encourant un désastre à la Pavie, où fut capturé le roi François 1er dont la caution de libération coûta à la France la prunelle de ses yeux, autant que nous coûtera la paix que les irrédentistes et autres intégristes fanatisés veulent arracher au Président de la République au prix de la Justice, et de l’État de droit. Les guerriers de la vingt cinquième qui lui démontrent qu’il est majoritaire dans ce pays en mettant en sons et lumières leur leadership politique individuel dans leurs patelins respectifs cherchent sans nul doute à se réhabiliter à ses yeux, car leur sort insignifiant seul les préoccupe, au moment où le destin de tout un peuple interpelle directement le Président Macky Sall, qui a désormais une claire idée des attentes pour ne pas dire exigences des sénégalais et une opinion certainement faite sur le courage et la loyauté des lieutenants de son armée mexicaine, clinquante et sonore, pleutre et couarde aussi.

Il a vu. Il a écouté. Il a entendu. Il a certainement compris. Aux actes maintenant.

Président A.DÉ.R