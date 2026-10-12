Cité Fayçal : Abdou Karim Fofana s’explique devant la commission d’enquête parlementaire

Auditionné par la commission d’enquête parlementaire en sa qualité d’ancien directeur général de l’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’État (AGPE), Abdou Karim Fofana s’est expliqué sur le dossier de la cité Fayçal, notamment sur les conditions d’attribution et de révision des baux accordés aux occupants.

Les échanges ont porté sur le rôle de l’ancien responsable du Patrimoine bâti dans les contrats signés entre 2010 et 2018. Interrogé par le président de la commission, Abdou Karim Fofana a rappelé que le dossier était antérieur à son arrivée à la tête de la structure. Il a situé les premières opérations autour de 2009 et 2010, en précisant que les décisions prises à cette période visaient notamment à tenir compte des efforts d’entretien réalisés par les occupants.

Selon ses explications, la cité Fayçal présentait des contraintes particulières, liées notamment à la proximité de la nappe phréatique et aux risques d’inondation. Il a soutenu que les occupants avaient investi dans la préservation des logements, alors que l’État n’assurait pas suffisamment les travaux nécessaires.

« L’État lui-même doit faire les gros entretiens et réparations, il ne l’a pas fait, c’est eux qui l’ont fait pour l’État », a-t-il déclaré devant les parlementaires.

L’ancien directeur général a également rappelé que les baux conféraient aux occupants un droit d’occupation pour une durée déterminée, sans leur transférer la propriété des logements, qui demeure celle de l’État du Sénégal. Il a ainsi insisté sur la distinction entre le droit d’occuper un bien immobilier et la propriété définitive de celui-ci.

Concernant la révision des contrats, Abdou Karim Fofana a expliqué que son équipe avait souhaité revoir le modèle des baux, notamment en prolongeant leur durée et en ajustant les loyers en fonction de la valeur des biens et de la période d’occupation. Il a justifié cette démarche par la volonté de mieux encadrer les engagements des occupants et de prendre en considération les investissements qu’ils avaient réalisés.

Interrogé sur le nombre exact de baux signés dans le cadre de la cité Fayçal, l’ancien directeur général n’a toutefois pas été en mesure de fournir un chiffre précis. « Je ne peux pas vous dire combien, mais en tout cas, beaucoup de baux ont été signés », a-t-il reconnu.

Sur la chronologie des contrats, leurs conditions d’attribution et les responsabilités des différents responsables du Patrimoine bâti, Abdou Karim Fofana a invité la commission à se référer aux documents administratifs et aux actes de signature. Selon lui, ces pièces devraient permettre de préciser les décisions effectivement prises durant son passage à la tête de l’AGPE.