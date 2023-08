Cnadidat Benno : Synergie Républicaine vote Boun Abdallah Dione

Le chef de file de Synergie Républicaine, Mohamed Moustapha Diagne estime que l’ancien Premier ministre Mahammed Dionne présente le meilleur profil pour succéder au président de la République Macky Sall. Dans une note rendue publique, le Directeur de Formation et de la communication au ministère de l’éducation nationale motive son choix.

« Je considère que c’est un devoir pour l’un des premiers compagnons, membre fondateur de Macky 2012 que je suis, de donner mon avis aux fins de l’aider à faire le meilleur choix. Et à l’analyse

des candidats à la candidature de Benno Bokk Yaakaar, je retiens que Mahammed Boun Abdallah Dionne reste le choix le plus sûr comparativement aux critères qui vont principalement fonder le vote des électeurs sénégalais. En effet au vu du parcours des différents prétendants à la succession du président Macky Sall, je peux affirmer sans risque de me tromper qu’il garde le meilleur profil et les plus grandes chances de passer », lit-on dans la note signée par Mohamed Moustapha Diagne.

Laissant entendre que le fait d’être désigné par le président ne suffira pas pour gagner, il assure que le coefficient personnel du candidat désigné ainsi que son effet additionnel seront déterminants pour une victoire le 24 février 2024. M. Diagne trouve toute une somme de qualités à Mahammed Boun Abdallah Dionne.

« Dans sa gestion des affaires de l’Etat, il n’a jamais été relevé ou évoqué dans des affaires liées à des scandales. Il est clair que les électeurs seront très regardants et exigeants en ce qui concerne les candidats dont les noms ont été négativement cités dans des rapports ou audits. Parmi tous, il est le seul à avoir conduit et gagné haut la main des élections législatives comme tête de liste. Tous les autres n’ont jamais dirigé des élections nationales. En tant que Premier ministre, il a assuré la réélection du président Macky Sall dès le premier tour et avait même annoncé le score de la victoire. Sa compréhension de la vision du Président Macky Sall a permis la mise en œuvre des projets et programmes du Pse », souligne le président de Synergie Républicaine.

Abondant dans le même sens, il considère Mahammed Dionne comme un homme de consensus. « Sa réussite avec les accords signés dans le cadre de la résolution des crises sociales dans les secteurs complexes de l’Education et de la Santé démontre ses qualités de manager et de leader doté d’une grande intelligence des situations. C’est le candidat qui est au-dessus des clivages claniques, des considérations partisanes, qui est capable de rassembler les militants de l’Apr et de la mouvance présidentielle et de les mettre en ordre de bataille. C’est un homme sympathique qui dispose de la posture et de l’envergure nécessaires pour fédérer l’ensemble des composantes de la mouvance présidentielle. Les témoignages les plus objectifs font de lui un homme de foi, de consensus, humble, loyal et sur qui le président pourra compter pour pérenniser le Pse », poursuit-il.

Mettant en avant un impératif de responsabilité, de compétence, de sécurité et de paix, Mohamed Diagne recommande à tous ceux qui veulent du bien au président Macky Sall de lui conseiller Mahammed Boun Abdallah Dionne, pour conserver intacte sa coalition et s’assurer une victoire en 2024. « En attendant la décision de mon parti Synergie Républicaine et de ma coalition Grande offensive républicaine, c’est l’avis personnel que j’émets en tant qu’aide à la prise de décision », a-t-il conclu.

Aly Saleh