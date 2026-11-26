Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps), Mamadou Ibra Kane, appelle à une refonte en profondeur du Code de la presse de 2017. Dans un entretien publié ce jeudi par L’Observateur, au lendemain de l’ouverture de l’atelier national consacré à la révision de ce texte, il estime que le cadre juridique actuel ne correspond plus aux réalités du paysage médiatique.

« Il faut une refonte totale de ce qui était le Code de la presse pour tenir en compte l’évolution du monde des médias », a-t-il déclaré. Le patron du Cdeps préconise ainsi l’élaboration de trois textes distincts : un Code des médias, un Code de l’information et un Code de la communication numérique.

Selon lui, le Code adopté en juillet 2017 reposait sur un projet élaboré dès 2010. Il n’aurait donc pas suffisamment pris en compte l’émergence de nouveaux acteurs et supports, notamment les réseaux sociaux, les web-TV, les web-radios, les plateformes numériques et les créateurs de contenu. « Le Code, avant même d’être né, était obsolète », a-t-il affirmé.

Mamadou Ibra Kane a également mis l’accent sur la nécessité de garantir l’indépendance des médias et de préserver les libertés fondamentales. Il rappelle que la Constitution consacre la liberté de la presse ainsi que le droit des citoyens à l’information. Pour lui, ces principes doivent constituer le socle des futurs textes.

La réforme doit aussi prendre en compte les difficultés économiques des entreprises de presse. À ce titre, le président du Cdeps plaide pour un modèle économique adapté au secteur, une fiscalité spécifique et une meilleure rémunération des missions de service public assurées par les médias. Il préconise également la mise en place d’un programme de mise à niveau et de transformation numérique.

Au-delà de l’adaptation du cadre juridique, Mamadou Ibra Kane souhaite que cette réforme permette aux médias de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social du Sénégal. Elle devra, selon lui, apporter des réponses aux enjeux liés à la qualité de l’information, à la désinformation et à la souveraineté nationale.