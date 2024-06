Colobane : Ce que Sonko a dit aux marchands ambulants

Le Premier ministre, Ousmane Sonko était á Colobane cet après-midi. Sur place, il a fait face aux marchands ambulants en grogne suite aux opérations de déguerpissements lancées avant et après la Tabaski, pour dit-il leur transmettre un message du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye

«J’ai écouté les différentes parties. Le maire n’a pu faire le déplacement peut-être pour un empêchement. Cependant, j’ai écouté le préfet qui l’avait accompagné pour ce déguerpissement. Il faut préciser que l’État, la mairie et les populations sont tous responsables de l’occupation anarchique. J’ai demandé au préfet s’il y a des mesures d’accompagnement pour ces braves commerçants qui vivent de leur commerce. Malheureusement, rien ne leur a été proposé en guise d’alternative, et c’est à déplorer. Donc, il faut y aller avec beaucoup de tact, mais si on leur propose aussi d’autres lieux, il faut qu’ils acceptent», a déclaré Ousmane Sonko.

En attendant, poursuit-il «on ne peut accepter que des citoyens encombrent des voies dédiées aux véhicules. Pour les trottoirs, on peut tolérer pour le moment. Mais tout cela est une conséquence de l’échec des politiques publiques. Si on avait réussi l’agriculture, l’élevage, la pêche, on n’en serait pas là. Où est l’argent des fermes Anida, Xëyu ndaw yi et d’autres programmes ? Si on prive plus de 150 000 jeunes de leur gagne-pain, qu’est-ce qu’on leur proposera à la place ? Prendre les pirogues ou aller agresser ? Ce n’est pas la solution. C’est pourquoi l’État a décidé de prendre ses responsabilités, même si, il faut que cela soit clair, c’est une compétence des mairies».