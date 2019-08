Si vous voulez éviter la prison pour délit d’offenses au Chef de l’Etat et ne pas croupir derrière les barreaux comme Guy Marius Sagna et Adama Gaye, alors suivez les astuces livrées ci-dessous par le juriste Sénégalais Seybani Sougou

Neutraliser le délit d’offense : pour neutraliser le délit d’offense, les démocrates et citoyens souhaitant s’exprimer sur la gestion de Macky Sall sont invités à utiliser systématiquement dans leurs écrits ou leurs discours : Macky Sall, Président de l’APR. Cette précision « Macky Sall, Président de l’APR » permet d’ôter au Procureur du pouvoir la possibilité d’utiliser le délit d’offense à l’encontre des citoyens exerçant leur liberté d’expression et leur droit de regard critique sur la gestion de leur pays. L’expression Macky Sall, Président de l’APR est claire, nette et précise et ne peut faire l’objet d’aucune interprétation par un juge (ne laisse place aucune ambiguïté) : le citoyen s’adresse à Macky Sall, Chef de parti qui ne bénéficie d’aucune protection juridique. Quand on à affaire à un régime qui use et abuse d’expédients « juridiques » pour emprisonner illégalement et arbitrairement des citoyens, la stratégie consiste à ne lui laisser aucune marge de manœuvre.

Seybani Sougou

Juriste en France