Comment Ousmane Sonko est devenu un «PM encombrant» pour le régime

Le Sénégal vient de vivre un coup de tonnerre institutionnel. Ce vendredi 22 mai 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin par décret aux fonctions de son Premier ministre (PM), Ousmane Sonko. Ce dénouement brutal vient clore de longs mois de crises larvées, de luttes d’influence internes et de tensions latentes au sommet de l’Exécutif. Cette décision historique marque la fin définitive du mythique binôme qui avait porté le projet de rupture lors de l’alternance de mars 2024.

L’étincelle qui a mis le feu aux poudres se serait produite, pour certains analystes, à l’Assemblée nationale, lors d’un grand oral lourd de symboles. Face aux députés, Ousmane Sonko a publiquement acté ses divergences avec le chef de l’État, franchissant le rubicond de la bienséance républicaine. En déclarant à la tribune que « le Président a fait une erreur » et en revendiquant la posture d’un Premier ministre « qui prend des décisions sans permission », le leader de Pastef a rendu la cohabitation intenable, précipitant son propre limogeage quelques heures plus tard.

Au fil des mois, Ousmane Sonko s’était transformé en un « Premier ministre encombrant » pour le président Bassirou Diomaye Faye et son régime. Sa propension à court-circuiter l’autorité présidentielle et ses critiques à peine voilées sur la gouvernance de Diomaye Faye ont fini par fragiliser l’action gouvernementale. Au lieu de s’en tenir à son rôle de coordinateur, l’ex-chef du gouvernement a trop souvent donné l’impression de vouloir imposer son propre agenda au détriment de l’harmonie de l’Exécutif.

Un autre point de rupture majeur réside dans les attaques répétées d’Ousmane Sonko contre l’institution judiciaire. Alors que le président de la République s’efforçait de garantir l’équilibre des pouvoirs et de restaurer la bienséance républicaine, les sorties virulentes du Premier ministre contre la justice ont créé un malaise profond au sein de l’appareil d’État. Cette posture offensive a fini par ringardiser la promesse d’un renforcement des institutions, pilier de leur programme commun.

Cette rupture était en réalité inévitable, tant l’illusion d’un pouvoir bicéphale se heurtait à la dure réalité de la Constitution sénégalaise. Comme le rappelait le président Abdoulaye Wade en son temps, un Premier ministre ne peut pas se comporter en potentiel successeur ou en rival sans provoquer une réaction de l’organisme présidentiel. La maxime biologique s’est vérifiée : tout corps qui se sent menacé réagit, et la fonction présidentielle, dans sa conception purement sénégalaise, reste le rendez-vous exclusif d’un homme avec son peuple.

C’est aussi l’aboutissement d’une émancipation politique progressive du chef de l’État. Longtemps resté dans l’ombre du leader charismatique de Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal, pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), Bassirou Diomaye Faye a fini par endosser pleinement la responsabilité du pouvoir, rappelant à qui voulait l’entendre que c’est lui, et lui seul, qui a prêté serment devant le peuple sénégalais. Le slogan fusionnel de la campagne, « Diomaye moyye Sonko » (Diomaye c’est Sonko), s’est ainsi fracassé sur le mur des réalités institutionnelles.

Au lendemain de son limogeage, Ousmane Sonko a réagi avec une désinvolture feutrée sur ses réseaux sociaux, écrivant : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui ». Si l’ex-Premier ministre affiche une sérénité de façade, ce divorce politique plonge le pays dans l’incertitude et cristallise une division stérile entre les partisans des deux hommes, un affrontement fratricide où le camp présidentiel a tout à perdre.

Au milieu de cette guerre des chefs, c’est malheureusement le peuple sénégalais qui trinque, subissant les éclats de ce duel comme « un éléphant dans un magasin de porcelaine ». Les urgences économiques et sociales demeurent criantes, et de nombreux Sénégalais souffrent au quotidien. Le régime actuel ne doit jamais perdre de vue qu’il a été élu pour améliorer les conditions de vie des populations, et non pour se perdre dans des querelles de positionnement personnel.

Désormais seul maître à bord, le président Bassirou Diomaye Faye fait face à son plus grand défi. À la veille des prochaines échéances électorales, il doit urgemment rebâtir autour de lui un alliage politique solide, fiable et loyal. Pour mener à bien les réformes promises et stabiliser son régime, le chef de l’État doit s’entourer d’hommes et de femmes exclusivement dévoués à l’action publique, afin de transformer cette crise majeure en un véritable nouveau départ pour le Sénégal.

La rédaction de Xibaaru