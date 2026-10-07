Commission d’enquête parlementaire : Babacar Ba recadre Amadou Ba

Le coordonnateur du Forum du justiciable, Babacar Ba, a vivement réagi aux propos du député Amadou Ba sur le rôle de la commission d’enquête parlementaire. Selon lui, les déclarations de l’ancien ministre traduisent une méconnaissance des mécanismes juridiques encadrant les pouvoirs d’une telle commission. Il rappelle notamment que celle-ci ne dispose pas du pouvoir de déclencher des poursuites judiciaires, cette prérogative relevant du procureur.

« Soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous êtes juridiquement inculte ou manifestement vous êtes un néophyte en sciences juridiques », a lancé Babacar Ba, en réponse aux propos du parlementaire.

Le coordonnateur du Forum du justiciable rappelle qu’une commission d’enquête parlementaire dispose de pouvoirs d’investigation. Elle peut notamment mener des investigations, procéder à des auditions et établir un rapport sur les faits examinés. Toutefois, selon lui, ses prérogatives s’arrêtent lorsqu’il s’agit d’engager des poursuites judiciaires.

« Le dernier mot revient au procureur, maître des poursuites. C’est lui seul qui apprécie l’opportunité des poursuites et décide des suites judiciaires à donner à une affaire », a-t-il martelé.

Babacar Ba estime dès lors que les démarches devraient davantage s’orienter vers les autorités judiciaires compétentes. « C’est exactement dans ce sens que je m’exprimais », a-t-il précisé, avant de soutenir qu’il aurait été « plus pertinent d’interpeller directement le procureur financier ou l’OFNAC ».

Selon lui, les rapports produits par ces structures peuvent servir de base à l’ouverture d’une procédure judiciaire. Il rejette ainsi toute volonté d’enterrer le dossier et affirme chercher, au contraire, la voie susceptible de permettre son aboutissement.

Entre les pouvoirs d’investigation d’une commission parlementaire et les prérogatives de l’autorité judiciaire en matière de poursuites, Babacar Ba estime que la distinction est claire. Pour lui, « tout juriste sérieux » sait où se situe la véritable capacité d’action lorsqu’il s’agit de donner une suite judiciaire à une affaire.