Communication Coronavirus à KOLDA : La région médicale réuni ses partenaires

Comment réadapter la communication par rapport à la nouvelle situation de la maladie, c’est tout le sens de la rencontre entre la région médicale de Kolda et ses partenaires au combat. Ils sont des partenaires techniques et financiers réunis autour de la table pour revisiter ensemble tout ce qui est aspects de renforcement de capacités sur la pandémie du Coronavirus. Il s’agit là d’une formation de ces partenaires qui accompagnent la région médicale dans ce combat. A l’heure actuelle la région de Kolda compte neuf cas dont sept guéris. Il s’y ajoute en traitement un cas venu de Sédhiou dans le cadre de la solidarité nationale selon le docteur Yaya Baldé. Cette nouvelle situation est la base de cette rencontre entre la région médicale et ses partenaires qui l’accompagnent depuis le début de la lutte. Et le médecin chef de région de Kolda, de préciser que cette formation permet à ces partenaires de renforcer leurs contributions sur le terrain du combat contre la maladie du Coronavirus. La définition des cas, les aspects de coordination, et les réglés d’hygiène sont revisités en fonction de la maladie. Ce qui selon Docteur Yaya Baldé, a permis à chaque participant d’avoir une bonne compréhension de la maladie et des stratégies mises en œuvre et à mettre en œuvre. A l’image d’un objectif bien atteint après des débats riches et de hautes factures, le médecin chef de région assure que chaque partenaire sait qu’elle contribution apporter dans cette lutte.

ELHADJI MAËL COLY