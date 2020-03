Complots au cœur de la République : Des faux bulletins de renseignements remis à Macky Sall

Un climat général de découragement et désespoir s’est installé au Sénégal. Dans toutes les couches de la population, on se sent dépité, également dégoûté de l’attitude de certains parvenus du pouvoir qui profitant des privilèges qui leur sont indignement octroyés sur le dos du contribuable, se mettent comme des chiffonniers, à se lancer dans une chasse à l’homme. Au moment où le Sénégal a des priorités ailleurs. Un comportement qui dégoûte parce que, c’est comme si on nargue les Sénégalais.

Des accusations de complots sont montées de toutes pièces par des individus indignes d’occuper des postes dans l’appareil de l’Etat contre des autorités et présentées au Chef de l’Etat Macky Sall qui n’a plus le droit de laisser faire.

Le Chef de l’Etat Macky Sall qui a été victime de complots similaires sous Me Abdoulaye Wade doit bien être capable de savoir que les méthodes utilisées actuellement contre certains de ses collaborateurs, sont fomentées. Dans la guéguerre entretenue par Mame Mbaye Niang et compagnie, des informations fomentées de toutes pièces accusant les personnalités visées, principalement Mme Aminata Touré, Amadou Ba, de comploter derrière son dos, lui Macky Sall.

Dans tous les corps de métiers, il y a des personnes véreuses prêtes à accomplir toutes sortes de sales besognes pour de l’argent. Actuellement, ce sont des agents de renseignements (généraux ou officieux) véreux qui sont utilisés pour envoyer des bulletins dont les éléments sont montés de toutes pièces. Et tout ça au nez et à la barbe des officines officielles de renseignements. C’était la même stratégie utilisée sous Me Abdoulaye Wade par Karim Wade pour faire tomber Macky Sall.

Mame Mbaye Niang et compagnie usent en ce moment de la même stratégie. Une stratégie qui ne devrait prospérer aux yeux du Chef de l’Etat à qui il ne faut pas faire l’insulte de le croire incapable de discerner que tout ceci relève de manœuvres grossières.

La rédaction de Xibaaru