Condoléances : Idy envoie une importance délégation à Darou Mousty et à Medina Baye

Ce mardi 12 janvier 2021, le Président du Cese, Monsieur Idrissa Seck a dépêché une forte délégation pour présenter ses condoléances à Darou Mousty.

Madame la Secrétaire générale de l’institution, Docteur Anta Sané et le chef de cabinet du Président du Cese, Ass Babacar Gueye, qui dirigeaient la délégation étaient accompagnés par la conseillère spéciale Mme Awa Gueye Kebe et par l’attaché de Cabinet Mamadou Sow. On notait aussi la présence de Matar Seye, Secrétaire Général de Rewmi et celle de la vice présidente Adja Soda Mbacke. En plus, la délégation comptait des conseillers, membres du cese dont Abdou Lahad DIAKHATE, Oumou BA Mame Bousso MBACKE et Mor NDIAYE N2. Les condoléances ont été présentées au nom du Président Idrissa Seck au khalif de Darou Mousty Serigne Bassirou Mbacke, suite au rappel à Dieu de Serigne Abass Mbacke.

Apres Darou Mousty, cap sur Kaolack, accompagné par les conseillers de la zone dont Mouhamadou Abib NIASS, Mouhamadou AIDARA et Mahamadou FALL et par les responsables politiques locaux avec Mbaye Sarr à leur tête.