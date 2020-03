Confinement au Sénégal : Les mesures d’accompagnement d’Eric Ndour…

Ma deuxième proposition :

Les mesures de confinement se précisent de jour en jour.

Je propose à l’État dans les 24 heures :

1. D’exiger des banques et des établissements financiers de reporter systématiquement les échéances de crédits octroyés aux personnes physiques et morales bénéficiaires de tous types de prêts (investissements, consommation, équipements, immobiliers, découverts, automobiles etc….). Les tableaux d’amortissement devront être modifiés en toute urgence avec un décalage de 6 mois. Les clients qui le souhaitent devront également signer un avenant pour plus de conformité. Cependant un fonds de garanties devra être constitué par l’État pour constituer un coussin de sécurité afin couvrir les échéances des salariés en CDD dont la maturité des contrats pourrait être un frein à une telle mesure et rassurer les banques de la bonne sortie des concours octroyés. Au regard du dernier communiqué de la BCEAO, les établissements de crédit ont une obligation sociale devant l’histoire de soutenir le pouvoir d’achats des ménages et les besoins en fonds de roulement des entreprises.

2. D’élargir et corriger le système d’octroi des revenus familiaux. Il s’agira de tripler le nombre des ayants droits et doubler les montants alloués afin de soutenir leurs approvisionnements en denrées de premières nécessités.

3.Dégager un fonds de solidarité et de soutien aux TPE, PME du secteur informel. Les chambres de commerce devront être mises à contribution pour une fiabilisation des fichiers permettant une bonne clé de répartition des aides.

Eric NDOUR

Analyste financier

Cadre de Banque