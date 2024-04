Conseil des ministres : Le président Diomaye retrouve son gouvernement ce mercredi

Après le premier Conseil des ministres dit de contact tenu le 9 avril dernier, le Président Bassirou Diomaye Faye et son Gouvernement se retrouvent ce mercredi au Palais. « Déjà imprégnés des dossiers après leur passation de service, les ministres devraient former leur cabinet et entamer le travail » pour « la matérialisation » du Projet de transformation systémique du Sénégal, souffle Sud Quotidien.

Parmi les urgences, liste le quotidien d’information, le nouveau régime est attendu par les Sénégalais pour réduire le coût élevé de la vie. D’après la source, « la simple rumeur de la diminution du prix de la baguette de pain devenue virale sur les réseaux sociaux » en dit long sur l’attente des Sénégalais. Traiter la cherté de la vie et augmenter le pouvoir d’achat des ménages concerne d’ailleurs le deuxième axe majeur sur les cinq destinés à guider l’action gouvernementale.

Le premier concerne la jeunesse, l’éducation, la formation, l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes et des femmes. Le troisième est consacré à la modernisation de la justice, à la protection des droits humains, à la gouvernance, à la transparence, à la reddition des comptes et à l’amélioration du système démocratique et électoral. Le quatrième axe porte sur la souveraineté économique, la prospérité du Sénégal, l’exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires.

Enfin, le cinquième axe se concentre sur la consolidation de l’unité nationale, des solidarités ainsi que sur le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays.