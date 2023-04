Conséquence des grèves…l’Etat ponctionne les salaires des enseignants

A l’image des élèves, les enseignants ont aussi payé les pots cassés des grèves qu’ils ont observées ces derniers jours. Selon Actusen, des ponctions sont opérées sur les salaires des enseignants ce mois-ci. C’est entre 25 000 et 28 000 F CFA qui ont été retenus sur les salaires de ces chevaliers la craie qui jouaient au rebelle pour perturber le système. Ces enseignants, à travers cette ponction de salaire, vont-ils être contraints à cesser leur mouvement de grève ?

A rappeler que les enseignants ont observé, ces derniers jours, des débrayages suivis des grèves totales. ils exigeaient «la libération sans délai de tous leurs camarades enseignants arbitrairement arrêtés ; l’enlèvement de tous les bracelets électroniques posés sur les pieds des enseignants ; le reversement sans condition de tous les MEPS ; l’éradication du statut des décisionnaires ; l’équité salariale dans le traitement des agents de l’état ; et la formation de tous les PC endurcis ; la mobilité nationale et le démarrage de la formation des Chargés de Cours ; la mise en position de stage ; la régularisation de tous les 5000 enseignants ; et enfin la dématérialisation et l’allégement des procédures administratives, suivi de l’apurement de tout le passif des rappels».