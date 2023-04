Un ancien parlementaire recadre Alioune Tine

ALIOUNE TINE STOP !

Comment un homme disposant d’un capital expériences comme vous puisse tenir un discours aussi partisan. Je vous ai suivi dans le journal de 19h de la TFM de ce lundi 24 avril 2023.

Monsieur TINE, vous êtes de la société civile et de ce point de vue votre rôle par rapport à l’appel au dialogue de Monsieur le Président de la République, est d’accompagner cette initiative. Vous devez vous rapprocher de l’autorité dans une optique de créer les meilleures conditions possibles pour une large participation de la classe politique et aussi des organisations sectorielles de la vie nationale.

Bientôt, vous bouclerez plus de 40 ans sur le terrain. Une raison d’être dans l’équilibre, dans la régulation à l’image des anciens comme Magib NDIAYE, Emanuel NDIONE.

Monsieur TINE, ces arrestations que vous déplorez et fustifez n’ont rien à voir avec ce projet de dialogue. Alors pourquoi vous dites que si les citoyens concernés ne sont pas libérés, l’opposition ne serait pas de la partie. Venant de vous, je m’interroge désormais sur le sens que vous donnez présentement à votre mission N’oubliez pas que votre ONG est reconnue comme entité juridique avec des dispositions claires qui n’ont rien à voir avec celles prévues pour le parti politique.

Si vous faisiez correctement votre travail, vous auriez dû vous rapprocher des forces de sécurité, à travers le Ministère de l’intérieur et du Haut commandement de la Gendarmerie( Ministère des forces armées), ce ne serait que pour avoir des informations sur le bien fondé de ces arrestations. Et en fonction des renseignements à votre disposition, vous trouverez comment le mécanisme nécessaire à dérouler pour arriver à des solutions à la limite des possibilités. C’est ça qu’on attend de vous. Mais hélas !

De grands responsables de la société civile durant les dernières décennies consacraient un tant soit peu de leur temps pour agir ainsi. On avait une Société civile très responsable.

Doyen Alioune, revoyez votre manière de voir et d’agir. Votre bonne presse d’alors n’est plus à cause de vos prises de position très partisanes.

Abdoulaye NDIAYE,

ancien Parlementaire de la 12ème législature