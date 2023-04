3e mandat : Pape Mahawa Diouf répond à la plateforme F24

La plateforme dite « de lutte des forces vives de la Nation » ou « F24 » a été lancée le 16 avril par plus d’une centaine de signataires : partis politiques d’opposition, organisations de la société civile, syndicats ou personnalités indépendantes. Cette coalition s’oppose à une éventuelle candidature du président Macky Sall pour un 3e mandat en vue de l’élection présidentielle prévue en février 2024. Dans un entretien avec l’Enquête, Pape Mahawa Diouf a répondu aux membres de cette plateforme.

« Nous avons vu cette organisation hétéroclite avec une partie qui est constituée d’hommes politiques, en vérité qui se dit de la société civile et que nous n’entendons que sur des questions politiques voire politiciennes. Je pense qu’ils sont libres de s’organiser mais au bout du compte, il ne leur appartient pas à eux de définir qui va être candidat ou pas. C’est incroyable tout de même, et on ne peut pas exiger le respect de l’Etat de droit et soi-même développer une culture qui va à l’encontre de ses principes là. Et donc choisir soi-même le candidat qu’on veut (…). Il appartient aux institutions républicaines de valider les candidatures. En vérité, le début du désordre et le début de l’attaque contre l’État de droit et la démocratie, c’est lorsqu’on commence à s’attaquer à nos institutions. Le Conseil constitutionnel valide les candidatures, et le moment venu, en fonction de ceux qui sont candidats, il validera les candidatures qui sont constitutionnellement acceptables (…) », a déclaré Pape Mahawa Diouf