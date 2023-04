Pape Mahawa Diouf : « Chez Macky, le dialogue est un style de gouvernance »

Le dialogue politique continue de faire la une des journaux. L’opposition n’est pas encore prête à dialoguer avec le chef de l’Etat. Dans un entretien avec le journal l’Enquête, Pape Mahawa Diouf a donné sa position. « L’appel au dialogue de son excellence Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall n’est pas un premier acte. Chez lui, le dialogue est un style de gouvernance. Il faut se souvenir que tout le processus électoral actuel est le résultat d’un dialogue inclusif avec tous les acteurs et au delà même de l’aspect purement politique, les grandes réformes de l’etat font toujours l’objet de consultation larges et inclusives qui ont permis de conduire toutes les réformes importantes du Sénégal sous le régime du président Macky Sall. Donc ce n’est pas surprenant qu’il appelle encore une fois au dialogue.

De notre point de vue, il n’y a pas de conditions pour dialoguer. Le dialogue, c’est en toute circonstance. Des acteurs – qui partagent un bien commun: la nation, se doivent d’être tout le temps et en toutes circonstances, dans des dispositions de pouvoir parler, se parler, de la chose en commun et des affaires de la cité et surtout du destin national. Il n’y a pas de prisonniers politiques au Sénégal! C’est un discours extrêmement dangereux. C’est un abus dangereux de parler de prisonniers politiques au Sénégal. Il n’y a personne aujourd’hui qui est arrêté dans le cadre de l’exercice de ses droits et libertés civiques et civiles ou de ses opinions politiques », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’Enquête.