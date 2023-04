Tentative d’assassinat : Mame Mbaye Niang dénonce les propos «dangereux» de Sonko

Mame Mbaye Niang ne lâche pas le leader de Pastef. Interpellé par le journaliste, Babacar Fall, sur la déclaration d’Ousmane Sonko relative aux résultats des analyses qui selon lui, confirment une tentative d’assassinat sur sa personne, le membre du directoire de l’APR parle de « farce et de propos dangereux ».

« Ses farces et ses conspirations là ne reposent sur rien. Vous connaissez nos procédures judiciaires. Vous savez comment les prélèvements sont effectués ?Comment sont-ils encadrés? Dans quel cadre sont-ils envoyés à l’étranger? Dans quel cadre, on exploite ces résultats? Vouloir faire quelque chose à l’insu de l’ensemble de ces institutions de façon privée et après venir tympaniser les gens, ce sont des farces et ces propos sont très dangereux », a soutenu, Mame Mbaye Niang, sur les ondes de la Rfm.