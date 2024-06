Contrat d’armement : Le ministre de l’Environnement promet de faire la lumière

La question du contrat d’armement ayant couté au Sénégal près de 45 milliards de nos francs, a été soulevée ce samedi, à Somone, par le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique. Un achat d’armes impliquant l’homme d’affaires nigérien Aboubacar Hima alias Petit Boubé, sous le régime de Macky. Daouda Ngom annonce ainsi un audit.

M. Ngom qui rappelle qu’il y avait eu beaucoup de bruits sur le dossier des 45 milliards, précise qu’il viennent d’arriver. Mais que des audits seront effectués « et les Sénégalais seront informés des tenants et des aboutissants de ce projet d’équipements de la Direction des Eaux et Forêts et des Parcs nationaux de la Direction des Aires marines protégés ».

Par la même occasion, il est revenu sur la question du trafic de bois, cause de la déforestation. « Une problématique majeure pour le nouveau gouvernement », a souligné le ministre de l’Environnement.

Selon Senego, il soutient que des actions « sont en train d’être prises pour supprimer ce trafic de bois qui se fait avec la complicité des populations locales… Il y avait déjà des brigades au niveau des frontières, des patrouilles entre les forces de défense et de sécurité et les services des Eaux et Forêts. Mais également on est en train de discuter avec la partie gambienne pour une collaboration entre les deux pays… Il y aura de nouvelles actions qui seront menées pour lutter contre la déforestation ».