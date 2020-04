Contre le Covid-19 : Ndèla Madior Diouf appuie sur le curseur de la communication médicale…

Depuis la déclaration du Coronavirus ou Covid-19 dans notre pays, Ndèla Madior Diouf est en plein dans le combat contre le satané virus. A sa manière, elle apporte sa contribution aux efforts de guerre, histoire, aussi, de répondre à l’appel de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Avec ses différents médias (Saphir FM, Simal FM, Radio Touba International (RTI)) et, aussi, certains réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.), elle anime, quotidiennement, des live avec des sénégalais de la diaspora connectés à distance, à partir de 18heures. Avec ces liaisons, la Présidente du parti Réconciliation Nationale pour l’Unité Africaine(RNUA) traite des sujets en rapport avec la pandémie à Coronavirus comme, entre autres, la prise en charge médicale et sociale. Une façon pour cette femme politique et, non moins, médecin de formation de pousser les populations à avoir une meilleure intelligence de cette maladie. Jooko Njaal !