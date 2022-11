Contrôle des prix : Les populations de Sacré-Cœur applaudissent

Courant mars 2022, le président de la République Macky Sall avait décidé, lors d’un Conseil des ministres, de baisser les prix des denrées de première nécessité comme l’huile, le sucre et le riz. Une baisse vouée à l’échec puisque les contrôleurs s’étaient enlisés dans une guerre des prix où ils avaient montré leurs limites face à des commerçants récalcitrants. Cette fois-ci, rien ne sera plus comme avant ! Car, sur instruction ferme du ministre Abdou Karim Fofana, le directeur du Commerce intérieur, Oumar Diallo, et le chef du Service régional du commerce de Dakar, Seydou Diaw, se sont donné les moyens humains, logistiques et financiers pour gagner la guerre de la baisse des prix. Et surtout quand il s’agit d’une guerre déclarée par le président Macky Sall.

Hier, a constaté « Le Témoin » quotidien, le chef du service régional du commerce de Dakar a fait déployer sur le terrain tous ses bataillons de contrôleurs des prix pour traquer les boutiquiers et autres commerçants récalcitrants. Plus de 26 secteurs regroupant des centaines de quartiers de Dakar tels que Mermoz, Fann-Hock, Grand-Dakar, Fass, Castors, Bopp, Zone A etc. ont été ratissés. Sans oublier les Sicap Sacré-Cœur où plusieurs vendeurs ont été sanctionnés pour non-respect des mesures de baisse des prix et de l’affichage des nouveaux tarifs. Des marchandises ont été également saisies par les policiers des prix. Au total, près de 500 boutiques et commerces ont été visités au grand bonheur des populations.

« En deux jours d’opération, le niveau d’application des nouveaux tarifs est de 65 % » se félicite un agent du Service Régional du commerce de Dakar interrogé par « Le Témoin ».