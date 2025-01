Coopération maritime : Le ministre de la pêche en Égypte

Le ministre de la pêche, Fatou Diouf, est en égypte pour négocier des projets de coopération maritimes avec l’egypte. Xibaaru vous propose l’intégralité de sa note…

Chers compatriotes,

Je me suis rendue en République Arabe d’Égypte dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays. Cette visite fait suite à la mission menée au Sénégal par le Général Islam Attiya Hamid Rayyan, Président Directeur Général de la Société Nationale de Pêche et d’Aquaculture (NCFA). À travers le mémorandum d’entente signé le 31 juillet 2024 entre la NCFA et l’Agence Nationale d’Aquaculture (ANA), ce partenariat stratégique vise à impulser une dynamique de développement durable dans les secteurs clés de la pêche et de l’aquaculture.

Lors de cette mission, nous avons identifié des axes de coopération prioritaires, parmi lesquels le transfert de technologies et de savoir-faire en aquaculture, l’établissement de partenariats scientifiques et techniques, ainsi que l’étude de la faisabilité d’une coopération dans le domaine des Transports maritimes.

J’ai été également reçue par le Vice-premier ministre au développement industriel et ministre de l’Industrie et des Transports, Kamel El-Wazir, pour explorer les perspectives de coopération dans le domaine des transports maritimes.

En outre, le développement de capacités dans le domaine de la construction navale constitue un volet central de cette collaboration. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’Agenda de Transformation Sénégal 2050, en parfaite cohérence avec les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Dr. Fatou DIOUF