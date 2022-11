COP 27 : La Senelec s’engage dans la protection de la nature

La transition énergétique a suscité beaucoup d’intérêts durant la COP 27.

Ainsi, des sociétés d’électricité comme celle du Sénégal en l’occurrence la Société Nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), sous l’égide du Ministère du Pétrole et des Énergies, s’est lancée dans ce processus à travers la conversion de ses centrales pour passer du fioul au gaz d’ici 2025.

Dans cette même dynamique, Senelec selon ses représentants à Sharm El Sheikh s’est aussi engagée dans une démarche globale de détermination et de maîtrise de son empreinte carbone, avec comme année de référence 2019. « Le calcul de l’empreinte carbone aidera à définir les stratégies et les solutions les mieux adaptées à chaque secteur d’activité de l’entreprise et de participer ainsi plus efficacement à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) » soutient un responsable de ladite société.

Aussi, conscient de l’insuffisance de ces nombreux efforts, Senelec s’est engagée dans sa politique environnementale et sociale signée en 2021, à la protection de la biodiversité et des services écosystémiques et à la lutte contre les changements climatiques.

Pour rappel cet engagement s’est matérialisé depuis 2017 par plusieurs actions dont : La signature d’une convention en 2017 et d’un avenant en 2020 avec la Direction des Eaux et Forêts Chasses et Conservation des Sols pour une prise en charge des taxes d’abattages, conformément à la réglementation, ainsi que pour la compensation des impacts de ses ouvrages électriques sur les formations forestières ;

La signature d’une convention avec la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées pour accompagner, par un suivi scientifique des écosystèmes, le projet de valorisation des dépendances de la Réserve naturelle Urbaine de la Grande Niayes de Pikine.

L’objectif de ces dites conventions est de restaurer et/ou compenser, avec un budget d’environ un milliard deux cents millions (1 200 000 000) FCFA, les pertes forestières découlant de l’exécution de tous les projets de Senelec d’ici 2025.

A cela s’ajoutent des programmes de reboisement qui se font également dans le cadre de la modernisation du réseau de transport, de distribution et d’électrification rurale avec l’appui des entreprises en charge des travaux (Eiffage RMT, Kalpataru). Ces programmes font l’objet de suivi afin de garantir un bon taux de réussite, parmi ses réalisations, Senelec dénombre :

En 2022 : 2695 plants reboisés dans la forêt classée de Mbao et ses environs,

En prévision pour 2023 dans le cadre de la compensation au titre du premier avenant de la convention signée entre Senelec et la DEFCCS et dans l’atteinte des objectifs de la CDN du Sénégal :

DEFCCS : Acquisition de drones pour la cartographie des feux de brousses et renforcement de capacités des agents des bureaux inventaire et cartographie en numérisation et estimation des superficies brulées et pertes de biomasse ;

Saint-Louis : Représentation de 50Ha de la forêt classée de Ndioum Diéry ;

Kaffrine : Aménagement de la pépinière de Birkelane ; aménagement de la pépinière de Malem-Hoddar ; enrichissement de la forêt classée de Kaffrine ;

Fatick : Aménagement de la pépinière en régie de Foundiougne ; représentation de la forêt classée de Malka ;

Louga : Aménagement de la pépinière régionale, construction de six bassins, enrichissement de l’arboretum, plantation d’un brise vent et d’une haie vive dans l’arboretum ;

Ziguinchor : Aménagement de la pépinière de Niaguis, plantation d’axes routiers dans la forêt classée de Bissine ;

Kolda : Bornage et pancartage des forêts classés de Bounoume Samaye, Saré Bandé et Saré lally ; Bornage et pancartage des forêts classés de Bakor et Medina Salam Dinga, Bornage et pancartage des forêts classés de Mahon, Diatoumang et Coudora ; suivi des opérations.

Dans le cadre de son programme de sécurisation physique des emprises des lignes haute tension, Senelec ambitionne aussi si on en croit notre interlocuteur, de travailler en étroite collaboration avec l’Agence Sénégalaise de la Grande Muraille Verte (ASERGMV) pour la mise en œuvre, d’ici décembre 2022, d’un projet de bande verte sous les lignes Haute Tension 225KV entre Nouakchott – Tobene et Tambacounda – Kolda – Ziguinchor.

Au regard de ses réalisations et expériences acquises dans le domaine du reboisement, Senelec est bien outillée et prête pour déposer sa candidature au Grand Prix du Président de la République pour le Reboisement et la Protection de l’Environnement instauré par Décret N° 2020-2391 du 30 Décembre 2020.

Le Directeur Général de Senelec, Monsieur Papa Mademba BITEYE, dans sa première lettre au personnel , a posé les jalons de cette démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) et du Développement durable en rappelant que « pour accroître la satisfaction des clients et autres parties intéressées et faire évoluer favorablement l’équilibre financier de Senelec, nous devons continuer à relever, dans un principe d’amélioration continue, le défi des 3D (Digitalisation – Dématérialisation – Décarbonisation) auquel toutes les sociétés d’électricité sont confrontées, défi auquel nous rajoutons un quatrième D , qui est celui du (Désencombrement) ».

Fatou-Niang depuis Sharm El Sheikh