COP17 : Le Sénégal défend ses priorités sur la restauration des terres et la résilience face à la sécheresse

À mi-parcours de la 17ᵉ Conférence des Parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (COP17), organisée à Oulan-Bator, en Mongolie, la délégation sénégalaise poursuit activement sa participation aux travaux sous la conduite du ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf.

Depuis l’ouverture de la conférence, le Sénégal prend part aux différentes sessions, notamment les plénières, les dialogues ministériels, les rencontres de haut niveau et les négociations. Selon le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, le pays y apporte des contributions « fortes et constructives ».

La participation sénégalaise s’articule autour de trois priorités majeures : « accélérer la restauration des terres, renforcer la résilience face à la sécheresse et mobiliser des financements innovants au service des communautés ».

La lutte contre la sécheresse occupe une place importante dans les discussions de cette COP17. Les États participants cherchent notamment à renforcer la coopération internationale afin de mieux anticiper, prévenir et gérer les effets de ce phénomène qui affecte désormais plusieurs régions du monde.

Dans les négociations, le Sénégal plaide notamment pour un renforcement de l’International Drought Resilience Alliance (IDRA) et de l’International Drought Resilience Observatory (IDRO). Le pays met également l’accent sur la restauration des terres et des parcours pastoraux, ainsi que sur une mobilisation plus importante des financements publics et privés destinés aux solutions développées au niveau des communautés.

Pour les autorités sénégalaises, ces différents leviers doivent permettre de renforcer durablement la résilience des populations confrontées aux effets de la dégradation des terres et de la sécheresse.

Alors que les travaux se poursuivent à Oulan-Bator, la délégation sénégalaise entend maintenir son engagement dans les négociations. « Le travail se poursuit, les négociations avancent, et le Sénégal reste pleinement mobilisé pour contribuer à des décisions ambitieuses et transformer les engagements en résultats concrets », souligne le ministère.

Le Sénégal entend ainsi poursuivre ses efforts jusqu’à la clôture de la conférence, en défendant ses priorités en matière de restauration des terres, de résilience face à la sécheresse et de mobilisation des financements au bénéfice des communautés.