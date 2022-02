CORED : Le tribunal des pairs a vidé 11 affaires depuis Aout

Le tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias a statué sur 11 affaires, depuis août 2021, a indiqué vendredi son secrétaire général, Ousmane Ibrahima Dia. « Le tribunal des pairs du CORED a examiné et vidé 11 affaires depuis août 2021’’, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Il a précisé que « 10 blâmes, 6 avertissements et deux relaxes’’ ont été prononcés. Selon lui, ’’les sanctions ont ciblé 14 journalistes et un technicien cameraman », à travers 13 médias différents.

Aux côtés du président du CORED, Mamadou Thior, Ousmane Ibrahima Dia, repris par l’APS, a précisé que « les sanctions s’appliquent au-delà des journalistes et techniciens, aux médias aussi ». Il a indiqué qu’ »elles sont prises en compte dans l’accès au Fonds d’appui et de développement de la presse », relevant que « seule l’affaire de la BBC a fait l’objet d’appel et la décision a été confirmée en seconde instance ». Saisi d’une plainte par un journaliste qui estimait avoir été « injustement sanctionné par sa hiérarchie », le CORED avait « donné raison au management » de ce média anglais.

Il signale que quatre des décisions rendues font suite au monitoring de la campagne électorale des municipales et départementales du 23 janvier 2022, tandis qu’une autre est relative à la campagne de la présidentielle en Gambie.

Il a profité de cette occasion pour annoncer le lancement, la semaine prochaine, du site internet du CORED.