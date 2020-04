Coronavirus à KOLDA : Moussa Baldé sort une batterie d’assistance

Dans ce contexte de pandémie du coronavirus, les secteurs d’activités économiques sont impactés avec l’arrêt partiel ou total du travail. Suffisant pour que Moussa Baldé monte au créneau pour annoncer des mesures d’assistance aux populations du Fouladou. Après l’appui financier au comité régional de riposte contre cette maladie, les transporteurs de la gare routière et autres structures, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural revient à la charge. Moussa Baldé va appuyer les trois comités départementaux de la région à hauteur d’un million chacun, sans compter les cinq cent mille francs destinés aux conducteurs de motos Jacarta. Comme si cela ne suffit pas, le ministre Moussa Baldé par ailleurs président du conseil départemental de Kolda, s’ouvre à nouveau au monde du transport de la gare routière. Celui-ci recevra son enveloppe de cinq cent mille francs en guise d’assistance. Face à la presse, le professeur Moussa Baldé s’est félicité du travail de coordination du comité régional de lutte contre le coronavirus. Demandant avec insistance aux populations à respecter les mesures édictées par l’État et les services de santé pour mieux combattre la maladie. Par ailleurs, M. Moussa Baldé invite les populations du Fouladou à rester sereines et à faire en sorte que la distribution de vivres se passe dans les règles de l’art. C’est de là que le ministre félicite à nouveau le président Macky Sall pour avoir initié et lancé cette chaîne de solidarité. Concernant le monde rural, le ministre de l’agriculture demande de prendre toutes les dispositions pour éviter la maladie. Justement à ce monde agricole, M Moussa Baldé dira que son ministère dans les orientations du président de la république, est entrain de tout faire pour que les intrants soient mis en place au plus tard fin juin.

ELHADJI MAEL COLY