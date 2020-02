Coronavirus : Dr Mohamed Diallo appelle à soutenir nos compatriotes…

Il doit être un devoir accepté et assumé par tous, de se lever aujourd’hui et en tous lieux pour marquer notre soutien au monde entier et particulièrement à la chine frappée par le virus du Coronavirus, qui se répand à une vitesse exponentielle à travers le monde.

Nous assistons depuis un certain temps à des phénomènes épidémiques qui touchent le monde.

Ce n’est pas par ce que notre pays n’est pas concerné que nous devons rester dans ce mutisme qui nous rend tous responsables d’une manière où d’une autre.

Nos actes quotidiens en tant que Sénégalais doivent reproduire une réalité sénégalaise qui renforce la foi de l’humanité en la compassion et à la grandeur de l’âme qui nourrira tous nos espoirs pour que notre vie à tous soit meilleure.

« Aime ton prochain comme toi-même ».

Prions Chacun dans sa religion, dans sa langue et dans sa foi intime pour que Dieu nous épargne de ce fléau.

À nos 13 étudiants bloqués à Whuan en chine, A nos chers compatriotes mis en quarantaine en Italie, au vice-ministre iranien de la Santé Iraj Harirchi, à toutes les personnes contaminées en Corée du sud, France, Croatie, Autriche, nous témoignons notre solidarité indéfectible et nos encouragements. À toutes ces personnes atteintes de la maladie coronavirus, que nos prières puissent être un chemin balisé vers la guérison. Aux médecins, chercheurs et personnel soignant nous prions Dieu afin qu’il soit votre fil d’Ariane pour la réussite de votre si noble et exaltante mission.

Que cette unité spirituelle que nous partageons tous avec cette partie du monde touchée par ce virus soit le présage des lendemains meilleurs.

Aidons-nous mutuellement, la charge de nos maux en sera plus légère.

Ainsi soit-il !

Dr Mohamed Diallo, Président du parti URV

Petit Berger au service de la nation