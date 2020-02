Visite de Mame Thierno Birahim Mbacké chez Alioune Moreau Diallo…

Au chevet des fidèles et des populations pour partager avec eux leur vécu quotidien, le khalife Mame Thierno Birahim Mbacké ( qui porte le nom de son grand- père et cadet de Serigne Touba ) a rendu une visite de courtoisie au leader du mouvement Force One Bambey Thia Kanam Alioune Moreau Diallo. C’était le dimanche passé au domicile de ce dernier au quartier DVF à Bambey. L’opportunité a été pour le khalife de Mame Awa Balla Mbacké et de Mame Thierno Birahim Mbacké, qui était accompagné d’une importante délégation de présenter ses condoléances à Alioune Moreau Diallo, à sa famille et à ses proches avec la disparition ces derniers temps, de la petite Adama Diallo, fille du leader de Force One Bambey. Le moment était à la fois solennel mais aussi significatif. Le leader de Force One, ses proches et ses collaborateurs se sont réjoui d’une telle marque de considération dont ils ont été l’objet, de la part de l’un des plus grands dignitaires religieux que compte la localité. De ferventes prières ont été formulées par Mame Thierno Birahim Mbacké pour le repos de la disparue ( arrachée très tôt à l’affection de ses parents ) mais aussi des prières à ces derniers et à leurs proches. Mohamed El Amine THIOUNE