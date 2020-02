Cissé Kane Ndao gifle les comploteurs de l’ombre du Président

Les erreurs de casting en politique sont heureusement rattrapables.

Il est temps de sonner le glas de la fin de règne des estropiés tant politiques qu’intellectuels

de mauvais acabit qui ne peuvent exister qu’en alimentant la théorie du flagrant complot

continu.

« La politique, l’ambition de servir et de se servir sont les plus formidables des ciments et

même des aphrodisiaques » disait Dick Morris. Au Sénégal, il y a malheureusement une

surconsommation de ce puissant aphrodisiaque par des parvenus qui se sont un beau jour

réveillé avec la conviction qu’il était temps qu’ils soient khalif à la place du Khalif.

Les Iznogood pullulent désormais, ils infestent le landernau politique sénégalais devenu

glauque comme la petite flaque d’eau dans laquelle se vautrent les éléphants quand sèchent

les rivières dans lesquelles ils se baignaient avec insouciance, pendant l’hivernage !

C’est que le vent est en train de tourner. Pour eux. « Un changement en prépare un autre »

en effet. L’heure n’est plus à la politique politicienne où l’on pouvait se suffire de

revendiquer une petite base politique ou de faire du bruit pour mériter la confiance du

Président Macky Sall. Les réformes engagées et les défis du changement structurel qui

doivent faire basculer notre pays vers une ère nouvelle d’émergence commandent

dorénavant que les bonnes personnes soient aux bonnes places.

Le délit d’ambition n’existe pas. Mais celui de nourrir une ambition en comptant sur

l’élimination de ses adversaires par une stratégie de déstabilisation dont le maitres-mots

sont manipulations, affabulations et trafic d’influence est abjecte. Et, pire, elle est mise en

branle avec une méchanceté aussi gratuite qu’inopérante.

Cette méchanceté n’est pas une preuve d’intelligence, au contraire ; toute méchanceté vient

de faiblesse. Elle est multiforme, cette faiblesse coupable de nos acteurs politiques qui

motive leur méchanceté cruelle étalée à longueur des média comme le peu de savoirs dont

ils se prévalent : elle va de leur incompétence qui leur commande un reptilisme larbinique

de courtisan accablé par le mépris du leader qui leur a coupé tout accès, à leur frustration

née d’un insatisfaction portée comme un long chemin de croix sous le poids d’une colère

impuissante envers celui qui en est jugé responsable, le Président Macky Sall en

l’occurrence, à une haine féroce qu’ils portent à un successeur qui aura réussi à une station

où ils n’ont pas eu le temps de perdurer.

La seule personne qui pour le moment a échappé à tous leurs combines et autres tentatives

de la prendre en otage en tenant bien droite la barre de notre pays est le Président Macky

Sall. C’est qu’il a compris très tôt pour lui qu’« il [était] plus sûr d’être craint que d’être aimé

» par toute cette engeance de faux dévots qui semblent croire en son leadership, alors qu’ils

nourrissent un seul désir morbide : l’évincer, et truster sa place, avant l’heure. Ils les tous

démasqués très tôt.

Il connait la profondeur insondable de leurs cœurs tourmentés, et il leur a coupé toute

possibilité de fomenter un complot ou une toute autre stratégie quelconque qui leur

permettraient de violer son espace sécuritaire, et de menacer son régime. Il sait fort bien en

effet que « gouverner, c’est mettre vos sujets hors d’état de vous nuire et même d’y

penser ».

Pour ce, il s’est entouré d’hommes liges acquis à sa cause qui servent la République et sont

loyaux à la première institution de ce pays. Ce sont les hommes du Président.

Ces hommes du Président sont combattus. Ils sont voués aux gémonies. Ils sont insultés

chaque jour, plus encore par leurs propres camarades de coalition et de parti que par les

opposants irréductibles du régime qu’ils servent sans autre objectif que de réaliser

l’ambition dont le Président Macky Sall s’est donné les moyens : réaliser l’émergence du

Sénégal.

Il faut pour ces ambitieux encagoulés parvenir absolument à évincer ces hommes du

Président par tous les moyens, afin de fragiliser le Président Macky Sall lui-même, et de

contester ses choix politiques. Ils sont déterminés et prêts à tout, ces détracteurs du

Président Macky Sall, d’autant plus qu’ils ont la conviction que leur avenir politique dans le

moyen terme sera mis en péril par ses choix qui ne les prennent pas en compte.

Toutes leurs agitations sont comme une tempête dans un verre d’eau ; voilà ce qui décuple

leur rage folle et leur impuissance engendre chaque jour encore plus une exacerbation de

leur surenchère médiatique. Ils insultent, médisent, maudissent, accusent et condamnent

urbi et orbi ceux qu’ils considèrent comme leurs ennemis, et contre lesquels ils ont engagé

un mortal combat. L’indifférence affichée à leur encontre par l’objet de leur courroux a

achevé de leur faire perdre toute limite.

Ils n’ont hélas pas encore compris que « l’ambition dont on n’a pas les moyens est un crime

» !

Cissé Kane NDAO

Président A.DE. R