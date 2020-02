L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D AND

GUEUSSEUM régionale vous remercie d’avoir répondu à ce point de presse pour vous faire part des

raisons qui motivent le plan d’actions de la section AND GUEUSSEUM régionale et répondre aux

déclarations malheureuses, mensongères et provocatrices du SAMES de Pikine en réaction au

mémorandum du 20/02/2020.

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, à la surprise générale, s’exprimant par

voie de presse le samedi 21/02/2020, un groupuscule de médecins, sous le couvert du SAMES et

ignorant complètement la démarche syndicale de AND GUEUSSEUM, faisait dans l’amalgame et la

démagogie en tentant de semer la confusion et tromper l’opinion à travers un vil combat

corporatiste dans le seul but de promouvoir, la médiocrité, la tricherie, les contrevérités , la

méchanceté et l’arbitraire.

Pour rappel, l’Etat du Sénégal s’est résolument engagé à améliorer la santé de ses populations à

travers une politique qui vise à renforcer la qualité de l’offre et la demande de soins. A cet effet,

pour rendre viables les structures de santé, il a mis en place une politique rigoureuse tendant à

assurer l’équilibre financier durable pour relever le plateau technique. C’est pourquoi, il est

important de marteler que le système de santé publique sénégalais est piloté par un ministère de la

santé et de l’action sociale et non par « un ministère de la médecine ». Un système où tout le

monde, médecins comme paramédicaux méritent respect et considération.

Malheureusement, certains médecins-chef de district et de régions confondent leurs statuts de

médecin-chef, de manager dont la majorité n’a d’ailleurs pas le profil (ils n’ont reçu aucune

formation pour cela) avec celui de médecin syndicaliste, domaine dans lequel ils gagneraient à se

former. Et partout où ces prédateurs passent, le bruit des casseroles cassées est assourdissants.

Pour preuves, ils sont incapables de prendre des décisions éclairées dans le seul intérêt des

populations à cause de leur manque de leadership, d’humilité et de sens de responsabilités.

Un médecin-chef qui n’a pas de capacités de relations interpersonnelles saines pour mériter la

confiance, faciliter le dialogue, gérer les conflits n’a sa place ni dans un district sanitaire encore

moins une région médicale. Le district de Pikine et la région médicale de Dakar constituent des

exemples parmi tant d’autres.

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, la crise qui secoue le district de Pikine

commence à perdurer et fait suite aux déclarations maladroites et provocatrices du médecin-chef

de district, Docteur Assane Ndiaye en réaction au mémorandum du 04/11/2019 et à la lettre en

date du 19/11/2019 relative à la gestion démocratique du personnel déposés par AND GUEUSSEUM

qui exigeait entre autres :

 l’amélioration de l’offre de soins en qualité, en quantité en équité afin de réduire les risques

financiers liés à l’accès aux soins des populations de Pikine ;

 la gestion transparente des ressources financières et matérielles du district ;

 le relèvement du plateau technique médical, la qualité du service et l’instauration d’une

politique rigoureuse tendant à assurer l’équilibre financier durable pour rendre viable le

district de Pikine ;

 l’ouverture de bloc opératoire pour une meilleure prise en charge des soins obstétricaux

d’urgence afin de lutter contre les décès maternels.

A cette occasion, la section AND GUEUSSEUM de Pikine dénonçait aussi :

 le manque criard de médicaments lies à des ruptures récurrentes de stock que rien ne

justifie plombe la prise en charge des malades au niveau de toute la pyramide sanitaire et la

gestion des urgences au niveau du centre de santé. Cette situation est aggravée par le retard

dans la mise à disposition fonds de dotation décentralisés ;

 la gestion opaque d’un important lot de matériel médical et de consommables d’une valeur

de 500 000 000f CFA (1/2 milliard), offerts par l’ONG 221 au district de Pikine grâce au maire

de Pikine-Ouest et AND GUEUSSEUM interpelle le Monsieur le Maire de Pikine-Ouest, Pape

Guorgui NDONG pour tirer au clair cette affaire ;

 le jeu de yoyo sur le prix des médicaments puis reculade après le dépôt du mémorandum de

AND GUEUSSEUM (novembre 2019) ;

 l’interdiction d’accès au centre de santé par des nervis sous les ordres du Comité de

Développement Sanitaire (CDS) aux secrétaires généraux des sous-sections de AND

GUEUSSEUM (matérialisé par un constat d’huissier) avec la complicité du MCD ;

 la gestion du personnel basée sur le clientélisme, le chantage et la subordination

conditionnelle en foulant aux pieds les règles administratives élémentaires.

Cette situation déplorable a fini de plonger au rouge les indicateurs du district sanitaire de Pikine,

comme d’ailleurs partout où est passé le Docteur Assane Ndiaye, au grand dam de ses souteneurs

et malgré l’appui de la Première Dame à travers la fondation « Servir le Sénégal » par la dotation

aux personnes du 3 ème âge de Pikine en moyens logistiques, financiers et matériels.

Incompétent devant les interpellations, le Docteur Assane Ndiaye n’a pu trouver que la démagogie

pour s’approprier les succès du projet RAMA qui est l’œuvre d’une équipe, en s’entourant de

laudateurs qui, toute honte bue, accusent AND GUEUSSEUM de caporaliser le système. En fait,

ceux qui prennent le système en otage, c’est ceux qui confondent leur casquette de thérapeute, de

gestionnaire, d’administrateur et de syndicaliste dans une seule et même fonction de chef dont ils

ne cherchent que le profit immédiat.

Pourtant, au moment où il tente d’interdire à AND GUEUSSEUM de mener ses activités syndicales,

il a ouvert grandement les portes du centre au SAMES, son syndicat.

En plus, depuis le mois d’août 2019, le médecin-chef du district de Pikine s’illustre dans la mal

gouvernance en instruisant le gestionnaire de récupérer de l’argent liquide pour

l’approvisionnement en médicaments et outils de gestion des points de prestations des services

près avoir fermé le compte CADDIP (Centrale d’Achats et de Distribution du District de Pikine),

compte qui existe depuis plus de 25 ans et comble du sort, la rupture de médicaments et de

consommables est récurrent au niveau du district de Pikine.

En conséquence de tout ce qui précède, pour garantir un climat social apaisé dans la région, seul

gage de continuité dans la prestation de soins de qualité aux populations, l’Union régionale AND

GUEUSSEUM de Dakar exige :

 la gestion démocratique du personnel dans le district sanitaire de Pikine ;

 le respect du Code du travail ;

 l’ouverture immédiate d’un compte avec comme signataires le Médecin-chef et le

gestionnaire du district.

Enfin, le camarade Adiouma MARONE, ci-devant Secrétaire général du SUTSAS de Pikine et

Président départemental de AND GUEUSSEUM, même étant à la retraite, continuera à diriger le

syndicat contre vents et marrées, n’en déplaise au Dr Assane NDIAYE et à ses souteneurs qui le

qualifient de perturbateur. Monsieur MARONE, après 26 ans de loyaux services, mérite mieux que

le Médecin-chef du district de Pikine qui a fini de ravaler le district au rang de lanterne rouge de la

région de Dakar. Et si ces souteneurs le propulsent au rang de meilleur, c’est donc la crème de la

médiocrité qui est primée.

Fait à Pikine le 26 février 2020

Merci de votre aimable attention.