Les partisans de Mimi Touré attaquent Bara Ndiaye…

Et Bara Ndiaye entra dans la danse… ! Le petit maire de Méouane, qui a été honteusement battu dans sa localité par l’opposition lors de la présidentielle du 24 février dernier, a eu le culot d’associer le nom de Mme Aminata TOURÉ dans leur jeu infantile. Mais, cela ne nous surprend pas en connaissant ses « amis » et le milieu où il fréquente. Nous y reviendrons le moment opportun.

Toutefois, nous voulons faire savoir à ce petit Bara Ndiaye dont la nomination à la tête de la Maison de la presse est toujours controversée à cause de son incompétence que Mme Aminata TOURÉ n’est pas son égal pour qu’il puisse associer son nom à ses enfantillages. Mimi TOURÉ, devrions nous le répéter encore, a toujours été loyale, sincère et honnête envers le Président Macky Sall. Elle s’est toujours battue pour la réussite des projets du Chef de l’État. Elle ne fait pas dans la demi-mesure. Car, elle est une femme digne, engagée, croyante. Et sa seule ambition pour le moment est de voir le Président Macky Sall réussir sa mission à la tête du pays. Tout le reste n’est que distraction, mensonge et complexe d’infériorité…

Bassirou Dieng, Responsable associatif à Diamaguene