Coronavirus…La fermeture des mosquées à KOLDA respectée

Arrêté portant fermeture provisoire des lieux de cultes, cette décision du gouverneur de la région suite à la pandémie du Coronavirus, connait un succès en termes de respect.

Ce vendredi, les mosquées n’ont pas ouvertes leurs portes aux fidèles musulmans pour la grande. Ces lieux de cultes sont restés fermés et les fidèles musulmans ont prié chacun chez lui, en guise de respect strict à la volonté de l’État contre la maladie du coronavirus. Un tour dans les différents lieux de prière du vendredi, a permis de constater l’effectivité de cet arrêté qui participe ainsi à sauver et à protéger les populations contre cette maladie. Un vendredi saint qui n’a pas connu son rythme habituel. Et pour montrer l’accord parfait des populations à cette décision, pas l’ombre de fidèles devant les mosquées ni aux alentours. C’est le cas à la grande mosquée située en plein centre-ville. Il est constaté une discipline et un sens élevé des responsabilités chez les chefs religieux et leurs fidèles.

ELHADJI MAEL COLY