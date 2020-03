Coronavirus…Le mouvement FCP offre un important lot de détergents

Ce vendredi 20 mars 2020, le mouvement Forces Citoyennes pour le Progrès (FCP) de Kédougou a manifesté sa solidarité envers les communautés en faisant preuve de citoyenneté. Il a offert un important lot de détergents au comité régional de riposte contre le coronavirus.

C’est avec un tricycle que les membres du FCP ont acheminé ces intrants importants dans la riposte contre le COVID19. Ils n’ont pas hésité à mouiller le maillot pour acheminer le don à destination en escaladant les marches conduisant aux bureaux de la gouvernance de Kédougou.

« Nous sommes venus apporter le soutien de M Ousmane Sylla, président du mouvement Forces Citoyennes pour le Progrès au profit des populations et des autorités sanitaires pour mieux lutter contre cette épidémie dans la région de Kédougou » a souligné M Ibrahima Diouf, le chef de délégation du FCP

Le gouverneur de région a salué à sa juste valeur cet acte de citoyenneté des membres du mouvement Forces citoyennes pour le progrès non sans les inviter à œuvrer davantage dans la sensibilisation des communautés.

« Toutes les bonnes occasions sont à saisir pour accompagner les populations. C’est ce que M Ousmane Sylla, le président du mouvement FCP a compris en nous amenant ce don pour la prise en charge de l’hygiène individuelle et collective. Ce sont de pareils gestes citoyens que nous attendons de tous. Il faudrait également renforcer la sensibilisation » a indiqué M Saër Ndao, le Gouverneur de région.

Il a saisi cette occasion pour faire un bref compte rendu de sa récente mission de supervision à Moussala, à la frontière entre le Sénégal et le Mali.

« Ce que nous avions trouvé sur place m’a rassuré mais, les forces de défense et de sécurité trouvées sur place ont exprimé le besoin d’améliorer le dispositif. Nous avons installé un poste de santé avancé pour être beaucoup plus proche de l’entrée. Ce poste a été renforcé en équipements de protection, en thermo flash. Nous avons fait de telle sorte qu’il y ait un site de transit si toutefois, il y ‘aurait un cas. Nous avons surtout instruit aux forces de défense et de sécurité de prendre tout le temps qu’il faut pour faire le contrôle des passagers à bord des bus et autres véhicules de transport »

Dans la région de Kédougou, les autorités sont plus que jamais déterminées à livrer une bataille farouche contre le Coronavirus.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn