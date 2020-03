Coronavirus…La fondation de Binta Goudiaby soulage les populations de Bignona

Au moment où tout le monde se focalise sur les produits de désinfection pour prévenir le coronavirus, la fondation « Casa film and music awards » dirigée par l’actrice de cinéma Binta Goudiaby a pris les devants pour soulager les familles démunies de Bignona et d’ailleurs dans ce contexte où il est recommandé aux populations de rester chez elles pour arrêter la propagation du virus. Une grande quantité de riz, huile et autres produits de première nécessité a été mobilisée pour soutenir ces familles.

Les bénéficiaires ont loué, à sa juste portée, cet acte de solidarité et d’engagement citoyen des membres de cette fondation. Mais « venant de Binta Goudiaby, cette grande Dame au cœur d’or point de surprise », ont souligné certains. Ceci n’est qu’un premier jet car Casa film and music awards copte poursuivre ces actions en faveur de ceux qui en ont le plus besoin durant cette période difficile

L.BADIANE pour xibaaru.sn