Coronavirus: le Barça va baisser le salaire de ses joueurs

Pour tenter de limiter l’impact économique de la suspension des compétitions en raison de la crise du coronavirus, le FC Barcelone a décidé de réduire le temps de travail de ses effectifs, et donc leur rémunération. Les joueurs sont notamment concernés.

Comme annoncé par la presse catalane depuis plusieurs jours, le FC Barcelone a officialisé ce jeudi soir une baisse générale des salaires au sein du club. Une mesure qui s’applique au personnel, non sportif comme sportif, et notamment aux joueurs. Elle prévoit une réduction du temps de travail et donc de la rémunération globale.

« Avec pour seul objectif de reprendre le plus rapidement possible l’activité du club », précise dans un communiqué le Barça, qui entend réduire « les effets économiques » liés à la pandémie de coronavirus, qui a provoqué la suspension de la plupart des compétitions européennes, dont la Liga et la Ligue des champions.

Les joueurs cherchaient à temporiser

Cette diminution temporaire des salaires décidée par le conseil d’administration doit encore être approuvée par la Généralité de Catalogne, le gouvernement catalan. Les journaux Marca et El Mundo expliquaient mercredi que les cadres du vestiaires blaugrana cherchaient à temporiser après la première baisse de salaire soumise par leur président Josep Maria Bartomeu. Ces derniers avaient prévu de consulter leurs conseillers et de provoquer la tenue de nouvelles discussions en cas de désaccord.

A en croire El Mundo, le club avait prévu d’adopter cette mesure avec ou sans le consentement des joueurs. Dans son communiqué, le Barça ne précise pas la part de salaire que ses effectifs vont devoir sacrifier, mais évoque simplement une « réduction proportionnelle de la rémunération prévue dans les contrats respectifs ».