Coronavirus…Le CESE félicite le président pour ses décisions courageuses

COMMUNIQUÉ

Le Président de la République, SEM Macky Sall, s’est adressé à l’ensemble de nos concitoyens ce samedi 14 mars 2020 pour rendre compte en toute transparence et avec pédagogie de sa gestion de la maladie Covid 19.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) félicite le Président de la République pour avoir pris des décisions sages et courageuses à la mesure de la gravité de la situation et eu égard à l’évolution rapide de la maladie devenue une pandémie. Il invite aussi les Sénégalais de toutes les catégories sociales à la vigilance et au respect des mesures de prévention en vue de protéger notre pays.

Enfin, Mme Aminata TOURÉ, Présidente du CESE, invite l’ensemble des conseillers à accompagner à la base les grandes décisions présidentielles et à servir de relais aux professionnels de la santé publique auprès des populations.

Dakar, le 14 Mars 2020