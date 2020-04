Un peu plus de 24 heures après le décès du célèbre journaliste Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille, des suites du Coronavirus, le Sénégal vient d’enregistrer son deuxième cas de décès. Selon des informations de Emedia.sn et la TFM, la victime est une dame, âgée d’un peu plus de cinquante ans. Tout comme Pape Diouf, elle était internée au centre de traitement et d’isolement aménagé au sein du Service des Maladies infectieuses et tropicales (SMIT) de l’hôpital Fann.