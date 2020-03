Coronavirus : les hommes…plus vulnérables que les femmes face au virus

Une étude sur la transmission du coronavirus a conclu à de plus forts risques de contagion pour les individus de sexe masculin, dont la réponse immunitaire au Covid-19 est plus faible que celle des sujets de sexe féminin.

Tandis que le coronavirus Covid-19 continue de se propager et de faire des ravages en Chine, où il a déjà contaminé plus de 60 000 personnes, les scientifiques du monde entier tente d’étudier le virus et de mieux comprendre ses caractéristiques. Ce travail de recherche mène parfois à de surprenants constats, comme celui récemment posé par un article du Financial Times.

Selon cette publication, les hommes seraient en effet, en général, plus susceptibles d’être touchés par le coronavirus que les femmes. Une plus grande vulnérabilité due à une réponse plus faible du système immunitaire chez les individus de sexe masculin.

“Un écart frappant”

S’appuyant notamment sur une étude de la revue médicale The Lancet, la journaliste Anjana Ahuja reprend les chiffres de cette étude, dont certains semblent édifiants. Parmi les 99 patients accueillis à l’hôpital de Wuhan en décembre, au début de l’épidémie, près des deux tiers sont des hommes.

“C’est un écart frappant, juge la journaliste, dans des propos rapportés par le New York Post. Ce qui se dessine, c’est que ce nouveau pathogène affecte de manière disproportionnée les hommes âgés, en particulier ceux qui souffrent déjà d’une maladie cardiaque ou de diabète.”

Le système immunitaire des femmes plus performant que celui des hommes ?

Selon Anjana Ahuja, plusieurs facteurs pourraient expliquer ces différences dans la réponse immunitaire entre hommes et femmes. Parmi les pistes étudiées, le tabagisme, une différence de soins hospitaliers ou encore des différences hormonales.

La journaliste scientifique avance qu’en raison de leur tendance plus marquée à être touchées par des maladies auto-immunes, les femmes pourraient avoir développé un système immunitaire plus fort, en moyenne, que celui des hommes.